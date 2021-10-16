شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطاقم السينمائى الروسى يُنهى تصوير غالبية مشاهد فيلم "التحدى" الفضائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الطاقم السينمائي الفضائي الذي يضم المخرج، كليم شيبينكو والممثلة، يوليا بيريسيلد بتصوير غالبية مشاهد فيلم "التحدي" الفضائي على متن المحطة الفضائية الدولية، وجاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الدولية، وقال البيان إن طاقم مركبة "جاجارين" ("سويوز إم إس – 18") يقوم في الوقت ذاته بالتحضيرات للعودة إلى الأرض على متن المركبة المذكورة في 17 أكتوبر الجاري.

ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، قام قائد المركبة، أوليج نوفيتسكي والمخرج، كليم شيبينكو والممثلة، يوليا بيريسيلد بفحص البزات الفضائية التي سيرتدونها قبل الانتقال إلى المركبة من المحطة الفضائية.

وحسب مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسي سيجري إغلاق بوابات الانتقال بين المحطة والمركبة الساعة 01.05 يوم 17 أكتوبر بتوقيت موسكو.

أما انفصال المركبة عن المحطة فيخطط لتحقيقه الساعة 04.14 يوم 17 أكتوبر بتوقيت موسكو لتهبط المركبة الساعة 07.36 في اليوم نفسه بمنطقة تبعد 146 كيلومترا عن مدينة جزكازغان الكازاخستانية.

يذكر أن المخرج، كليم شيسبينكو والممثلة، يوليا بيريسيلد يصوّران في المحطة الفضائية الدولية أول فيلم سينمائي فضائي عن طبيبة روسية تحلق إلى المحطة الفضائية الدولية لإنقاذ رائد فضاء مصاب بمرض خطير.