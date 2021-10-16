شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يدعو إلى تحسين لوائح التواصل الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط نقاش مستمر حول نهج شركة "فيس بوك" في الإشراف على المحتوى، والتضخيم عبر منصاتها، أطلقت الشبكة الاجتماعية إعلانين جديدين يدعوان إلى مزيد من التنظيم الحكومي لقطاع التكنولوجيا، بينما تسعى أيضًا إلى إضفاء الطابع الإنساني على الأشخاص الذين يقفون وراء عملية اتخاذ القرار في الشركة.

ووفقًا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، نشرت الشركة مقطعي فيديو جديدين للموظفين الذين يعملون على تحديات الإشراف على المحتوى. وتظهر المقاطع أولاً كل موظف يحمل صورًا لعائلاته، ومن ثم تقدم نظرة عامة سريعة على عملهم، ووجهات نظرهم حول التنظيم.

وحسب روشيل في المقطع الأول، يجب أن تكون قادرًا على فهم من لديه بياناتك وكيف يستخدمونها. ويمكن للتشريعات الفيدرالية أن تقدم لمنصاتنا والمنصات الأخرى إرشادات حتى نتمكن من اتباع نهج متسق.

وفي الفيديو الثاني، يشرح جاك مدير المحتوى عبر الشركة ما يلي: نتخذ الكثير من القرارات الصعبة. نحن نعمل في نطاق حرية التعبير مقابل الإشراف على المحتوى. نحاول باستمرار معرفة أين يجب أن نصل. لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أن يكون لديك شركة خاصة مثل فيسبوك تملي ما هي تلك الحدود.

وتم تصميم الموسيقى والإضاءة والشكل لتسهيل اتصال أكثر تعاطفاً وإنسانيًا مع هذه التحديات، مع التأكيد على أن الشركة لديها 40000 موظف يعملون على حل هذه المشكلات، وهم أشخاص أذكياء ومنتظمون مثل روشيل وجاك، وأن هذه ليست شركة عملاقة مجهولة الهوية عازمة على الهيمنة على العالم.





فيسبوك تدعم الإبداع والمنافسة

يمثل هذا تغييرًا في الوتيرة الأكثر عدوانية والرافضة التي اتخذها موظفو العلاقات العامة في فيسبوك بسبب الادعاءات التي أدلت بها مديرة المنتج السابقة فرانسيس هوجين، التي سربت مجموعة من تقارير البحث الداخلية حول عمل فيسبوك لفهم تأثيرات منصاتها.

ووفقًا لهوجين، تظهر هذه المستندات الداخلية أن الشركة تدرك جيدًا الأضرار التي يمكن أن تسببها تطبيقاتها. ولكن كانت مترددة في التصرف، مع الإشارة ضمنيًا إلى أن هذا يرجع إلى التأثير المحتمل في أرباحها النهائية.

ونفت الشركة هذه الادعاءات، وأكدت أنها تجري مثل هذه الأبحاث من أجل التحسين. ولكن العديد من المعلقين انتقدوا هجمات فيسبوك على هوجين ردًا على ذلك، ونبرتها العدوانية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى القضاء على المفاهيم الخطأ.

ويبدو أن هذا النهج الجديد يعارض ذلك من خلال العمل على توفير منظور آخر لجهود الشركة، مع تحديد الشركة للحاجة إلى لوائح الإنترنت المحدثة.

وتقول الشركة: بينما نعمل لإحراز تقدم، نعلم أنه لا يمكننا ولا ينبغي القيام بذلك بمفردنا. لهذا السبب ندعم اللوائح لوضع قواعد واضحة وعادلة للجميع. وندعم شبكة إنترنت مفتوحة آمنة ومأمونة حيث يمكن أن يزدهر الإبداع والمنافسة.