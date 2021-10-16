تحذير من وجود تأثيرات ضارة مرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - هناك تقريباً 50 أثراً ضاراً مرتبط باستخدام وسائل التواصل الاجتماعية، بحسب ما كشفته دراسة جديدة، وهي ليست فقط متعلقة بالصحة العقلية.

كتب أكاديميون في جامعة سيدني للتكنولوجيا تقريراُ ضخماً عن 46 من الآثار الضارة المرتبطة باستخدام مواقع مثل Facebook, تويتر وInstagram.

من بينها القلق والاكتئاب والمضايقة والتحريض على الانتحار والمطاردة الإلكترونية والانحراف والغيرة والحمل الزائد للمعلومات ونقص الأمان عبر الإنترنت.

بشكل عام، تتراوح قضايا وسائل التواصل الاجتماعي من مشاكل الصحة البدنية والعقلية إلى التأثيرات السلبية على الأداء الوظيفي والأكاديمي، بالإضافة إلى مشكلات الأمان والخصوصية، وفقاً للأكاديميين.

حتى الآن، ركزت معظم الأبحاث التي طالت الشبكات الاجتماعية “بشكل كبير على فوائدها وإمكاناتها”، كما يقولون، ولكن هذا يعني أنّ آثارها السلبية قد تم تجاهلها.

يقول مؤلفو الدراسة في ورقتهم: “تعتمد هذه الدراسة على العمل المحدود الموجود على ما يسمى” الجانب المظلم ” لاستخدام OSNs وهي الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت”.

“إنّ الشعبية الهائلة لـ OSNs تسلط الضوء على أهمية فهم كل من الآثار الإيجابية والسلبية لاستخدامها.”

للدراسة، استعرض الفريق أكثر من 50 مقالة بحثية نشرت بين عامي 2003 و2018.

في عام 2003، كانت وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال في مهدها ولم يتم تأسيس Facebook لمدة عام آخر. في حين تأسست واحدة من الشبكات الاجتماعية في وقت مبكر، وهي ماي سبيس، في عام 2003.

من بين الآثار الضارة ال 46 لوسائل الإعلام الاجتماعية أيضاً تم العثور على انتهاك الخصوصية والخداع والذعر والصراع مع الآخرين وزيادة القابلية لتحمل المخاطر المالية.

إنّ الأثر الأكثر شيوعاً مؤخراً، معروف أيضاً باسم “التحميص”، وهو فعل نشر أو إرسال رسائل مسيئة عبر الإنترنت للحصول على نوع من الاستجابة.

لكنّ الآثار لم تكن مرتبطة بالصحة العقلية فقط، كما توضح مؤلفة الدراسة ليلى بورون في جامعة التكنولوجيا سيدني.

وقالت: “شملت بعض الآثار السلبية الأكثر شيوعاً الأضرار النفسية مثل الغيرة والشعور بالوحدة والقلق وتقليل احترام الذات، بالإضافة إلى أشياء مثل التعرض للبرامج الضارة ومخاطر التصيد الاحتيالي”.

بشكل عام، قام الباحثون بتجميع الآثار السلبية في ستة مواضيع: “تكلفة التبادل الاجتماعي”، “المحتوى المزعج”، “مخاوف الخصوصية”، “التهديدات الأمنية”، “التسلط عبر الإنترنت” و “الأداء المنخفض”.

وتشمل تكلفة التبادل الاجتماعي الأضرار النفسية، مثل الاكتئاب والقلق أو الغيرة، وغيرها من التكاليف مثل الوقت الضائع والطاقة والمال.

وفي الوقت نفسه، يتضمن المحتوى المزعج مجموعة واسعة من المحتوى الذي يزعج المستخدمين أو يضايقهم، سواء كان مضموناً عنيفاً أو جنسياً أو فاحشاً.

حالياً، يتم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram من قبل أكثر من 3.6 مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

يمكن أن يؤدي زيادة الوعي بمخاطرها المحتملة إلى تشجيع اعتدال المستخدمين، ومساعدة مهندسي البرمجيات والمعلمين وصانعي السياسات على تطوير طرق لتقليل آثارها السلبية إلى الحد الأدنى، وفقاً لفريق البحث.

تقوم بورون حالياً بالتحقيق في العوامل التي تؤثر على إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والاستراتيجيات التي يستخدمها الناس لتنظيم سلوكهم.

ستكون الخطوة التالية هي تطوير واختبار التطبيقات وميزات التصميم والحلول الأخرى التي يمكن أن تقلل من هذه الآثار السلبية.