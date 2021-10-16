استخدموا Adobe Capture عبر الهواتف الذكية

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - يعمل تطبيق Adobe Capture كأداة لتحويل الصور لتصبح Vectors يمكنك استخدامها بسهولة عبر هواتف أندرويد وآيفون لتنتج تأثيرات خاصة.

ويستطيع مستخدموا فوتوشوب إنتاج مجموعة من التأثيرات المجانية التي يمكنهم استخدامها عبر تطبيقات أدوبي المختلفة عبر هذا التطبيق

يمكنك صناعة Luts مجانية عبر هذا التطبيق ومشاركتها مباشرةً مع تطبيقات أدوبي المختلفة، وتعتبر تأثيرات Luts مثل منقحات يتم تطبيقها على الصور لتغير من تأثيرات الألوان المختلفة وتجعلها تظهر بشكل مختلف عن الوضع الأصلي لها.

ويعتبر استخدام التطبيق سهلًا للغاية، حيث تحتاج لتحميله في البداية عبر متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

وبعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول في حساب أدوبي الخاص بك، ومن ثم قم بفتح التطبيق والتوجه إلى المظاهر من القائمة في الأسفل.

وعندما تقوم بتوجيه كاميرا الهاتف إلى غرض موجود أمامك، فإن التطبيق يستخرج تلقائيًا مجموعة الألوان المستخدمة في الصورة.

وبعد ذلك قم بالتقاط صورة لهذا الغرض لكي تنتقل إلى قائمة التعديل، ومن ثم تبدأ التحكم في قدرة التأثير وشدة تطبيقه.

وعندما تصل إلى النتيجة المرضية للاستخدام والتأثير الذي ترغب في تصديره لفوتوشوب، فإنك تستطيع الضغط على السهم بالأعلى.

وتظهر لك بعد ذلك قائمة الحفظ، ويمكنك حفظ التأثير عبر هذه القائمة وإعطاءه إسمًا كما ترغب.

ويمكنك الوصول إلى جميع التأثيرات التي قمت بحفظها في تطبيق Adobe Capture عبر أي تطبيق من تطبيقات أدوبي.

وذلك طالما كنت تستخدم حساب أدوبي ذاته الذي قمت باستخدامه في التطبيق عبر هاتفك في بداية استخدامك له.

ويمكنك تخصيص التأثير ليتم استخدامه في تطبيق بعينه، وذلك عبر تحديد هذا التطبيق أثناء حفظ التأثير وقبل الإنتقال للخطوة التالية.

وتستطيع الوصول إلى مكتبة التأثيرات الخاصة بك عبر التوجه إلى تطبيق فوتوشوب ومن ثم الضغط على اختيار النوافذ وبعد ذلك المكتبات.

وتجد داخل المكتبات مجموعة من المظاهر التي يمكنك الاختيار من بينها وتطبيق التأثيرات مباشرةً على صورتك، ومعاينة نتيجة التأثير.