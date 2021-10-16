شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بكين تطلق رحلة مأهولة إلى محطتها الفضائية تحمل أول رائدة فضاء صينية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت وانج يابينج، البالغة من العمر 41 عامًا، أول رائدة فضاء صينية على متن محطتها الفضائية الجديدة، بعد أن انطلقت هي واثنان من زملائها الذكور إلى الفضاء، اليوم السبت، فى رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الصينية، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أقلعت وانج، مع زملائها الذكور على صاروخ من طراز Long March-2F من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو بشمال غربي الصين في الساعة 12:23 صباح السبت بتوقيت بكين.



تقرير صحيفة ديلى ميل

سيقضي الطاقم 6 أشهر فى الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء المستقبلية تيانجونج، حيث ستصبح "وانج" أيضًا أول امرأة صينية تسير في الفضاء، ومن جهتها، قالت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة، إن المركبة التحمت بنجاح بالمحطة الفضائية، ودخل رواد الفضاء الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية في الساعة 10:03 صباحا بتوقيت بكين.

رائدة الفضاء وان يابينج، البالغة من العمر 41 عاما، المرأة الوحيدة في المهمة تجارب عدة بالفضاء، وقادت فصلا علميا في الوقت الفعلي أثناء السفر على متن إحدى محطات الفضاء التجريبية السابقة للصين.



رواد الفضاء



اطلاق الصاروخ الذى يحمل رواد الفضاء

ورحلة "شنتشو -13" هي الثانية من بين أربع بعثات مأهولة تهدف إلى استكمال بناء المحطة الفضائية، وهي منافسة لمحطة الفضاء الدولية التابعة لـ"ناسا"، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وفى 21 سبتمبر الماضى، التحمت مركبة شحن فضائية صينية بنجاح مع وحدة بمحطة فضاء في رابع مهمة من أصل 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء صينية دائمة بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.



رائدة الفضاء وانج يابينج

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الصاروخ (لونغ مارش-7) انطلق حاملا المركبة (تيان تشو-3)، أو "سفينة السماء" باللغة الصينية، في الساعة 3:10 بتوقيت بكين (0710 بتوقيت جرينتش) من مركز ونتشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد، والتحمت المركبة بنجاح مع وحدة تيانخه الرئيسية بالمحطة الفضائية في الساعة 1408 بتوقيت جرينتش.

وتنقل (تيان تشو-3) وقودا وإمدادات لثلاثة رواد فضاء من المقرر أن يسافروا إلى وحدة تيانخه في أكتوبر، وستكون إقامتهم المقررة لمدة ستة أشهر هي المهمة الخامسة في السلسلة والأخيرة لهذا العام.

وتعتزم الصين إطلاق مركبتين أخريين العام المقبل، هما ونتيان ومنغتيان، باستخدام صواريخ (لونغ مارش- 5بي)، وهي أكبر وأقوى صواريخ النقل الفضائى بالصين.