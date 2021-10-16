أول مدينة في العالم تطبق الدفع بتقنية “التعرف على الوجه”

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

بدأت العاصمة الروسة، موسكو، الجمعة، تطبيق نظام دفع عبر تقنية التعرف على الوجه في شبكة قطارات الأنفاق في المدينة، لتصبح موسكو أول مدينة في العالم تطبق خدمة أجهزة التعرف على الوجوه، لدفع أجرة النقل في مترو الأنفاق.

ويأتي تطبيق هذه التقنية كجزء من التوسع السريع للتكنولوجيا المثيرة للجدل في روسيا.

وانتقد نشطاء حقوقيون التكنولوجيا المستخدمة حالياً في عشرات محلات السوبر ماركت في موسكو، معتبرين أنها مثال على مراقبة الدولة الزاحفة.

وقال نائب رئيس بلدية موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف، إن دخول المترو، لا يحتاج الركاب إلى بطاقة أو هاتف ذكي. ولكن كل ما عليهم فعله هو النظر إلى الكاميرا على الباب الدوار.

وأشار ليكسوتوف، إلى أنه يتوقع استخدام النظام المسمى “فيس باي” من جانب 10 إلى 15% من الركاب في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.

ولفت إلى أن التسجيل في النظام الذي يتطلب حساباً مصرفيا يحتوي على بيانات بيومترية لركاب المترو أمر “اختياري”