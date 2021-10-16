تحذير من الأرصاد : انخفاض بالحرارة من الغد

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأحد 17 أكتوبر سيكون هناك انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة مئوية على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذا الانخفاض سيكون بقيم تتراوح من 4 : 6 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وبقيم تتراوح من 2 : 6 درجات على جنوب البلاد.

ويشهد اليوم السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.