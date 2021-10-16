شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكى يصطاد سمكة على شكل تمساح تعود سلالتها إلى 100 مليون سنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجل أمريكي يدعى الصياد داني لي "بوتش" سميث، من صيد حيوان مائى نادر يُسمى بـ"سمكة التمساح" أو الأحفورة الحية، تعود هذه النوعية إلى عصور ما قبل التاريخ في كانساس لأول مرة، وانتشرت صورة السمكة الغريبة في مشهد لم يحصل من قبل، وتعرف بـ"الأحفورة الحية" جرى صيدها في مياه ولاية كانساس.

وتم سحب "السمكة التمساح" التي يبلغ طولها 4.5 قدم ووزنها 39.5 رطل من المياه، ويُشار إليها غالبًا باسم "الأسماك الأحفورية الحية" لأن سلالتها تعود إلى ما يقرب من 100 مليون سنة، من نهر نيوشو، بواسطة الصياد داني لي "بوتش" سميث، في كانساس، وأعلن مسؤولو الحدائق عنها هذا الأسبوع، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".



الصياد يحمل السمكة

وقال المسئولون، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على سمكة تمساح في كانساس، وعادة ما توجد هذه النوعية من الأسماك التمساح فقط في أجزاء من جنوب غرب ولاية أوهايو وجنوب شرق ولاية ميسوري وإلينوي، مشيرين إلى أنه يبحث علماء الأحياء الان عن كيفية وصول الأسماك المفترسة إلى كانساس.



السمكة التمساح

وأضاف دوج نيجرين، مدير قسم مصايد الأسماك في KDWP: "ليس من المستبعد أن تكون هذه السمكة ذات يوم حيوانًا أليفًا لشخص ما أو تم شراؤها من متجر للحيوانات الأليفة، وتم إطلاقها ببساطة في نهر كانساس بمجرد أن أصبحت كبيرة جدًا".

وأصدرت إدارة الحياة البرية والمتنزهات في ولاية كانساس، بيانا تتحدث فيه عن صيد هذا الحيوان البحري العريق، فيما يرتقب أن يجري الخبراء بحوثا من أجل معرفة الولاية التي جاءت منها سمكة التمساح، وذلك من خلال الاعتماد على عناصر جينية، وتتميز هذه السمكة بأنه قد يصل طولها إلى ثلاثة أمتار، ووزن من 158 كيلوجراما.