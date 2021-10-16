قفزة كبيرة لـ”بيتكوين”.. وتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت عملة بيتكوين، ارتفاعا كبيرا متجاوزة 60 ألف دولار لأول مرة في ستة أشهر، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مع تزايد الآمال في موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على تأسيس صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة للعملة المشفرة، وهو ما سيفتح الباب على الأرجح أمام زيادة الاستثمار في الأصول الرقمية.

ويترقب المستثمرون في العملات المشفرة الموافقة على أول صندوق أميركي للمؤشرات المتداولة بيتكوين، وعززت الرهانات على ذلك موجة الصعود الأخيرة.

وقفزت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم، إلى 61869.05 دولار، أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل، وجرى تداولها في أحدث التعاملات مرتفعة 6.9 بالمئة عند 61346 دولارا.

وارتفعت العملة بأكثر من النصف منذ 20 سبتمبر، وتقترب من مستواها القياسي المرتفع البالغ 64895 دولار الذي سجلته في أبري.

وقالت وكالة بلومبرغ إنه من المنتظر أن تسمح لجنة الأوراق المالية الأميركية ببدء تداول أول صندوق للمؤشرات المتداولة للعقود الآجلة الأسبوع القادم.