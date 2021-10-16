شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية البحث عن جهات الاتصال وحذفها فى Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أيضًا استخدام جهات الاتصال لتخزين معلومات إضافية حول الأشخاص الذين تهتم بهم، مثل أرقام الهواتف وأعياد الميلاد والمعلومات الشخصية الأخرى، وأي شخص تضيفه إلى جهات الاتصال الخاصة بك يكون متاحًا على الفور على جميع أجهزتك التي تستخدم فيها Gmail، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر والهاتف والجهاز اللوحي، ونرصد لك هنا أهم الطرق لاستخدام جهات الاتصال في Gmail، بما في ذلك كيفية البحث عنها وحذفها.

كيفية العثور على جهات اتصال Gmail على سطح المكتب

1. افتح Gmail على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي في متصفح الويب.

2. اضغط فوق الزر تطبيقات Google (على شكل شبكة) في الجزء العلوي الأيمن، بجوار رمز حسابك.

3. اضغط فوق جهات الاتصال.

4. سيتم الآن تشغيل جهات الاتصال، ويمكنك استخدامها لإضافة جهات الاتصال والعثور عليها وتحريرها وإدارتها.

كيفية حذف جهات اتصال Gmail

لا يستغرق حذف جهات الاتصال من Gmail سوى دقيقة واحدة، طالما أنك تعرف المكان الذي تبحث فيه، للبدء، افتح تطبيق جهات الاتصال على سطح المكتب باستخدام الخطوات الموضحة سابقًا، أو يمكنك الانتقال مباشرة إلى contacts.google في متصفحك، وهناك طريقتان لحذف جهات الاتصال:

• إذا كنت تريد حذف جهة اتصال واحدة فقط، فحرك مؤشر الماوس فوق جهة الاتصال ثم اضغط فوق أيقونة ثلاثية النقاط في أقصى الجانب الأيمن من الشاشة، وفي القائمة المنسدلة، اضغط فوق حذف، ثم أكد الحذف بالضغط فوق حذف مرة أخرى.

• إذا كنت ترغب في حذف جهات اتصال متعددة في وقت واحد، فمرر المؤشر فوق جهة الاتصال ثم اضغط فوق خانة الاختيار الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة، وتحقق من جميع جهات الاتصال التي تريد حذفها، ثم اضغط فوق أيقونة ثلاثية النقاط في الجزء العلوي من الشاشة واختر حذف، وقم بتأكيد الحذف بالضغط فوق حذف مرة أخرى.

• أسلوب حذف جهات الاتصال على جهاز أندرويد مشابه، ففي تطبيق جهات الاتصال، اضغط مع الاستمرار فوق جهات الاتصال التي تريد حذفها حتى ترى علامة اختيار تشير إلى أنها محددة، ثم اضغط على أيقونة سلة المهملات أعلى الشاشة.

• إذا كان لديك جهاز أيفون، فأنت بحاجة إلى حذف جهات الاتصال في المتصفح.