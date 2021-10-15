شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يجرى محادثات مع شركات طيران لاستخدام إنترنت Starlink الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك في تغريدة له أنه يجري محادثات مع شركات الطيران حول تثبيت Starlink، وهي خدمة ذات نطاق عريض تعتمد على الأقمار الصناعية مملوكة لشركة الصواريخ سبيس إكس.

ولم يقدم ماسك، أي تفاصيل حول المحادثات في تغريدته، ولم يتضح على الفور ما هي شركات الطيران التي تم الاتصال بها أو متى سيحدث التثبيت، فيما تراجعت أسهم شركة Gogo Inc المزودة لخدمات الإنترنت للرحلات إلى أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 5.7٪ قبل تعويض بعض الخسائر في تعاملات فترة ما بعد الظهر.

وتخطط Starlink، وحدة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في SpaceX، لنشر 12000 قمر صناعي، وقالت شركة سبيس إكس إن كوكبة ستارلينك ستكلفها حوإلى 10 مليارات دولار.

فيما تعد ستارلينك واحدة من عدد متزايد من الشركات التي تصنع أقمارًا صناعية صغيرة تشمل أيضًا Kuiper من Amazon و OneWeb البريطاني وشركة Planet المدعومة برأس المال الاستثماري وشركة Blue Canyon Technologies التابعة لشركة Raytheon Technologies.

ويدير ماسك حاليًا الشركات، بما في ذلك شركة تصنيع السيارات الكهربائية Tesla Inc، وشركة SpaceX لبدء تشغيل الصواريخ، و Neuralink، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير واجهات بين الدماغ والآلة ذات عرض نطاق ترددي عالٍ لتوصيل الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر.