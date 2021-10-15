شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف الذكية القديمة .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتوقف تطبيق واتس آب قريبًا عن العمل على ملايين الهواتف الذكية القديمة، وفقا لتقرير موقع " the sun " بحلول شهر نوفمبر، حيث سيتم إزالة الدعم عن العديد من هواتف أيفون وهواتف أندرويد إلى الأبد.

وسيحتاج المستخدمين المتأثرين إما إلى تحديث برامجهم أو شراء هاتف جديد، ومن المحتمل أن يكون جهازك قديمًا جدًا بحيث يتعذر تحديثه، لذلك ستحتاج إلى الحصول على هاتف محمول جديد على أي حال.

ومن المتوقع أن يتأثر أكثر من 40 طرازًا مختلفًا من الهواتف الذكية، مع ملاحظة أن الشركة ستبدأ تطبيق هذه الخطوة بداية من 1 نوفمبر ، وبعد ذلك سيتوقف WhatsApp عن العمل.

الموديلات المدعومة:

بالنسبة لمستخدمي Android ، ستحتاج إلى تشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث.

وبالنسبة لمستخدمي iPhone ، يجب أن تكون على نظام iOS 10 أو إصدار أحدث.

وبالنسبة لهواتف أندرويد، فهذا يعني أن مجموعة كبيرة من الهواتف الشهيرة ستفقد إمكانية الوصول إليها ، بما في ذلك Samsung Galaxy S3 و Huawei Ascend Mate، أما بالنسبة إلى أبل، ستفقد إمكانية الوصول إلى iPhone 4 أو أقدم.

وإذا لم تقم مطلقًا بتحديث جهاز iPhone 6S أو iPhone 6S Plus أو iPhone SE (2016) ، فستفقد إمكانية الوصول حتى تقوم بالتحديث، ولكن يمكنك تحديث جميع الطرز الثلاثة إلى iOS 15 - أحدث إصدار - والاستمرار فى الوصول إلى WhatsApp.