شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق 36 قمرا صناعيا بريطانيا من مطار "فوستوتشنى" الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار "فوستوتشنى" الفضائى الروسى إطلاق صاروخ "سويوز – 2 1 بى" الحامل 36 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصالات، وحسب البث الحى لعملية إطلاق الصاروخ فإن كل الأقمار الصناعية التابعة لشركة وان ويب البريطانية قد انفصلت بنجاح عن المرحلة الثالثة للصاروخ، ثم ستنفصل دفعات من الأقمار الصناعية عن وحدة التسريع "فريغات" بقدرما تصل المدار المعين لها.

ووفقا لما ذكره موقع "RT" يجب أن يؤدى إطلاق الصاروخ الروسى الناجح إلى بلوغ عدد الأقمار الصناعية "وان ويب" فى مدار الأرض 358 قمرا صناعيا. وستستغرق عملية توزيع الأقمار الصناعية الـ 36 نحو 4 ساعات.

ويجب أن تتشكل نهائيا شبكة الأقمار الصناعية التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية فى مدار الأرض نهاية عام 2022 أو مطلع عام 2023.

يذكر أن الصواريخ الروسية الحاملة لأقمار "وان ويب" البريطانية تطلق من مطارات "فوستوتشني" و"بايكانور" الروسيين و"كورو" الفرنسي.