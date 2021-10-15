شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه طرح واتس آب ميزة "النسخ الاحتياطى المشفر" لهواتف أندرويد وأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتس آب ميزة النسخ الإحتياطي المشفر من طرف إلى طرف لهواتف أيفون و أندرويد، حيث أن تطبيق المراسلة الفورية واتس آب المملوك لشركة فيس بوك يقوم بتشفير شامل لكل من مستخدمي هواتف أيفون و أندرويد.

تشفير محادثات واتس آب

قالت واتس آب في منشور على موقعها على الإنترنت :"بينما يتم تخزين الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف التي ترسلها وتستقبلها على جهازك، يريد العديد من الأشخاص أيضًا طريقة لإجراء نسخ احتياطي لمحادثاتهم في حالة فقد هواتفهم، وبدءًا من اليوم، نوفر طبقة اختيارية إضافية من الأمن لحماية النسخ الاحتياطية المخزنة على Google Drive أو iCloud مع تشفير من طرف إلى طرف ".

وسيتم أيضًا تطبيق التشفير من طرف إلى طرف على كل من وسائط المستخدمين والنسخ الاحتياطية للمحادثات، ويمكن لمستخدمي واتس آب تعيين كلمات المرور على النسخة الاحتياطية الخاصة بهم

ويمكن للمستخدمين تأمين النسخة الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف باستخدام كلمة مرور من اختيارهم أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا لا يعرفه أحد غيرهم، ولن يتمكن واتس آب ولا مزود خدمة النسخ الاحتياطي من قراءة النسخ الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح المطلوب لإلغاء قفله، وفقًا للشركة.

كيف يمكن للمستخدمين الوصول إلى النسخ الاحتياطية المحمية بكلمة مرور

عندما يريد شخص ما استرداد نسخته الاحتياطية:

* يقومون بإدخال كلمة المرور الخاصة بهم، والتي يتم تشفيرها ثم التحقق منها بواسطة Backup Key Vault.

* بمجرد التحقق من كلمة المرور، سيقوم Backup Key Vault بإرسال مفتاح التشفير مرة أخرى إلى عميل واتس آب.

* مع وجود المفتاح في متناول اليد، يمكن لعميل واتس آب بعد ذلك فك تشفير النسخ الاحتياطية، وبدلاً من ذلك، إذا اختار مالك الحساب استخدام المفتاح المكون من 64 رقمًا وحده، فسيتعين عليه إدخال المفتاح يدويًا بنفسه لفك تشفير النسخ الاحتياطية والوصول إليها.