شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مركبة مأهولة أخرى إلى الفضاء قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام صينية أن بلادها تستعد لإطلاق مركبة فضائية أخرى نحو محطتها المدارية منتصف الشهر الجاري، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) تخطط لإطلاق مركبة "شنتشو-13" المأهولة نحو المحطة المدارية الصينية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه حول الموضوع قال نائب رئيس برنامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة في الصين، لين شيتشيانج: "بلادنا تخطط لإطلاق المركبة نحو المحطة المدارية في 16 أكتوبر الجاري، بتمام الساعة 00:23 بالتوقيت المحلي (15 أكتوبر 19:23 بتوقيت موسكو)".

وكانت الصين قد أرسلت الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية إلى مدارات الأرض في الـ 29 من أبريل الفائت، مستخدمة صاروخا ثقيلا من نوع Long March 5، لتكون هذه الوحدة النواة التي ستلتحم بها وحدات أخرى في المستقبل.

ومن المفترض أن تعمل المحطة الفضائية الصينية لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، ومن المفترض أن يتم تشغيل المحطة بشكل رسمي عام 2022، لاستخدامها للمشاريع الفضائية الدولية.