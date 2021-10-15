شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الدولية تعدل مدارها استعدادا لاستقبال سياح يابانيين فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت محطة الفضاء الدولية، مدارها، وارتفعت بنحو كيلومتر واحد، وذلك استعدادا لإطلاق مركبة "سويوز إم إس – 20" الروسية المأهولة بسائحين يابانيين على متنها.

ومن جهتها، قالت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، فى بيان، "جرى يوم 12 أكتوبر تعديل مدار المحطة المخطط له مسبقا، وذلك لخلق الظروف الباليستية لوصول مركبة "سويوز إم إس – 20" مدار الأرض وهبوطها على الأرض فيما بعد"، وفقا لموقع RT.

وحققت المحطة المناورة بواسطة محركات وحدة "زفيزدا" الفضائية الروسية والتي تم تشغيلها الساعة 10.05 لتعمل لمدة 38.9 ثانية، ما أدى إلى رفع مدار المحطة بمقدار 940 متر، أما الارتفاع المتوسط لتحليق المحطة في مدار الأرض فسيزداد بعد ذلك بمقدار 420.45 كيلومتر.

يشار إلى أن مركبة "سويوز إم إس – 20" الروسية المأهولة من المتوقع أن تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 8 ديسمبر المقبل، وستستغرق الرحلة الفضائية للمركبة 12 يوما وسيقودها رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين، وعلى متنها الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، ومساعده التجاري يوزو هيرانو.

وذكر موقع digitsl trend التقتى - فى وقت سابق - أن مجموعة جديدة من رواد الفضاء ستسافر قريبًا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) للانضمام إلى الطاقم هناك، وسوف يسافرون على متن مركبة فضائية جديدة من نوع SpaceX Crew Dragon.

ويتكون الفريق، المعروف باسم Crew-3، من رجا شارى من ناسا وتوم مارشبورن وكايلا بارون، بالإضافة إلى ماتياس مورير من وكالة الفضاء الأوروبية وفى مؤتمر صحفى، تحدث أفراد الطاقم الأربعة عن حماسهم للمهمة القادمة التي سيتم إطلاقها يوم السبت 30 أكتوبر من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا فى فلوريدا.

وسيسافر الطاقم على متن SpaceX Crew Dragon، في المهمة التشغيلية الثالثة لهذه المركبة لناسا خلال المؤتمر، وأعلن قائد البعثة رجا شاري أنهم اختاروا اسما لمركبتهم.