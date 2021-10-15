شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور جديد لحوت بيلوغا الضخم فى المحيط الهادى بعد اختفائه 81 عاما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء حوت "بيلوغا" ضخم جدًا على سواحل سياتل فى المحيط الهادى بعد اختفائه منذ عام 1940، وعدم رصده في المنطقة والمحيط منذ ذلك الوقت، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب تقرير منشور في صحيفة "seattletimes" الأمريكية، فقد أثار اكتشاف حوت بيلوغا الضخم وهو يسبح في منطقة بوجيه ساوند فى المحيط الهادى، حيرة الناس في المنطقة لأنها المرة الأولى التي يشاهدون فيها هذا الحوت منذ عام 1940.



التقرير من مصدرة الاجنبى

ووفقا لمايكل ميلستين مسئول الشئون العامة في إدارة مصايد الأسماك الوطنية للمحيطات في أمريكا، شوهد الحوت الأبيض أول مرة في جنوب جزيرة فوكس، تلتها مشاهدة أخرى في منطقة بوينت ديفيانس وبعض الخلجان، وسجلت المرة الرابعة غربي سياتل والخامسة في مياه حوض بوجيه ساوند البحري.



أول رصد للحوت الابيض من 80 عام

وأشارت تقارير إلى أن تاريخ المشاهدة الموثقة الأخيرة المعروفة لحوت بيلوغا في المحيط الهادئ، خارج موطنه الأصلي في المحيط المتجمد، تعود إلى مقال نشر في 24 أبريل عام 1940، في صحيفة "تاكوما تايمز"، حيث تحدث المقال عن رصد حيتان بحرية مجهولة اللون وصفها السكان المحليون بأنها حيتان "بيضاء متسخة".



الحوت الابيض فى المحيط الهادئ

ويؤكد الخبراء أن وجود هذه الحيتان في البحر الهادى غير متوقع، فلا يوجد أي دليل يشير إلى المكان الذي أتت منه حيتان البيلوغا أو سبب رحلتها عبر سواحل المحيط الهادى.



رصد الحوت الابيض



الحوت الابيض

وينوه الخبراء إلى أن وجود حيتان البيلوغا بشكل منفرد "أمر غامض"، لأنها كائنات اجتماعية تعيش في مجموعات تضم ما يصل إلى 100 حوت، ويطلق عليها البعض لقب الدولفين الأبيض بسبب شبهها بالدلافين لكنها تنتمي لرتبة الحيتان وتعيش في المناطق القطبية وشبه القطبية.