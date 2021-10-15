شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يسرقون البيانات الشخصية للملايين من عملاء Acer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة Acer أن خوادمها كانت موصولة بمجموعة من المتسللين تسمى Desorden، وتمكن المتسللون من سرقة ما يزيد عن 60 جيجا بايت من البيانات التى تحتوى على معلومات حساسة حول ملايين عملاء Acer.

وتتضمن المعلومات وفقا لموقع digital trend التقنى التى تم اختراقها أسماء وعناوين وأرقام هواتف عدة ملايين من العملاء، لكن أيضًا البيانات المالية للشركات المقيدة.

وتم الإبلاغ عن الاختراق مؤخرًا من قبل المتسللين أنفسهم وتم تأكيد صحة الاختراق لاحقًا بواسطة Acer، وتمكنت Desorden من اختراق خوادم Acer في الهند والحصول على كميات هائلة من البيانات، وتقدر البيانات العملاء المتأثرة بالملايين.

وكدليل وفقًا لشركة Acer اتخذت الشركة على الفور إجراءات أمنية وأجرت فحصًا كاملاً لأنظمتها، وأثر الهجوم على نظام خدمة ما بعد البيع المحلي لشركة Acer في الهند.

وبدأت الشركة بعد ذلك فى إخطار جميع العملاء المحتمل تأثرهم في بيان صادر إلى قسم شئون الخصوصية ، تدعي شركة Acer أن هذا الحادث لن يكون له أي تأثير على استمرارية أعمالها، وهذا صحيح على الأرجح لكنه بالتأكيد توقيت سيئ للعلامة التجارية ، حيث إن هذا هو ثانى خرق كبير للبيانات تتعرض له هذا العام فقط.

وفى وقت سابق من هذا العام ، وقعت خوادم Acer ضحية لهجوم برامج الفدية التي نفذتها مجموعة القرصنة المسماة REvil، كانت جميع البيانات المسروقة حساسة، بما في ذلك الأرصدة المصرفية والاتصالات المصرفية والمعلومات المالية الأخرى.

وطالب REvil بدفع 50 مليون دولار في XMR (عملة مشفرة) كفدية عن البيانات المسروقة، ولم تعلق شركة Acer على الموقف بخلاف الاعتراف "بالحالات غير الطبيعية التي يتم ملاحظتها" أثناء وقت الهجمات. كان خرق البيانات هذا ، في الواقع ، أكبر طلب فدية معروف حتى الآن.

وبصرف النظر عن حادثتي القرصنة ، فقد كان عامًا ناجحًا لشركة Acer، وبدأت الشركة مؤخرًا بيع أجهزة كمبيوتر محمولة مثبت عليها نظام التشغيل Windows 11 مسبقًا ، وكانت من أوائل العلامات التجارية التى قامت بذلك، كما أنها تستعد لبدء بيع ما قد يصبح أفضل شاشة ألعاب على الإطلاق ، Acer Nitro XV2 .

ويعد خرق البيانات واحدًا سيئًا بدرجة كافية ، ولكن التعرض لخرق ثان في نفس العام يعد كارثة حقيقية لشركة Acer أكثر من ذلك ، وإنها كارثة لعملائها. ولسوء الحظ غالبًا ما تتعرض شركات من عيار أيسر للهجوم ، ويبدو أنه فى عام 2021 ، نجحت محاولتان على الأقل من هذه المحاولات إنها بالتأكيد علامة على أن تشديد الإجراءات الأمنية قد يكون ضروريًا لشركة Acer.