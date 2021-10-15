شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توسع من تشكيلة كاميراتها الأمنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير موقع digital trend التقنى إنه تم توسيع تشكيلة كاميرات Google الأمنية مؤخرًا لتقديم المزيد من الخيارات أكثر من أي وقت مضى، دون المساومة على الكثير من الميزات.

وفى الواقع، فإن تقديم ثلاث ساعات من سجل الفيديو المجاني دون الحاجة إلى الاشتراك يجعل هذا المنتج من كاميرات Nest أكثر جاذبية، ومع ذلك لا تسهل Google على المستهلكين التمييز بين كاميراتها الجديدة - فكل من طرازات البطارية والأسلاك تستخدم لقب.

وبينما توفر كاميرا Google Nest Cam (البطارية) فهو تنوعًا إضافيًا حيث يمكن استخدامها في الداخل والخارج ، فإن Nest Cam (السلكية) من ناحية أخرى هو حل داخلى حقيقى تم تحسينه بفضل تكلفة أقل بقيمة 100 دولار، وهناك العديد من الكاميرات الداخلية الأخرى فى هذا النطاق السعرى، بما في ذلك طرز من Ring و Arlo و Wyze ، مما يجعلها معركة صعبة على الاختيار .

وتتميز بكونها التصميم الأصغر لهذه الكاميرا مقارنة بأشقائها في الهواء الطلق، وهناك اختلاف جوهرى مع كاميرا Google Nest (السلكية) لا تطغى على أسطح العمل والطاولات وأى زوايا صغيرة أخرى حول المنزل حيث قد تنوى تثبيت كاميرا أمنية.

كما إنه أيضًا أصغر حجمًا من Google Nest Cam IQ Indoor السابق ، لكنه يحتفظ بنفس المظهر الحديث الذى يجعل كاميرات Google مريحة وجذابة، وسيقدر المستهلكون كيفية تصنيعه من 45٪ من الأجزاء البلاستيكية المعاد تدويرها ومتوفر بأربعة ألوان (الثلج والضباب والكتان والرمل)، وتعتبر الشكوى الوحيدة التي لديها هى محدودية التعبير عن الكاميرا - لا يمكنك حقًا إمالتها لأعلى كثيرًا عندما يتم وضعها على سطح منخفض.

على غرار الإصدار الذي يعمل بالبطارية، لا تتطلب كاميرا Google Nest (السلكية) سوى الإعداد من خلال تطبيق Google Home، ولم تعد مرتبطة بتطبيق Nest المخصص، وهذا رائع لأنه يتم التحكم فى كل شىء والوصول إليه من خلال تطبيق واحد، ويتم عرض سجل الأحداث بالكامل في عرض مخطط زمني مناسب.

وبمجرد الاتصال بشبكة Wi-Fi الخاصة بالمنزل، تظهر فترة انتقال قليلة جدًا بواسطة الكاميرا بمجرد تشغيلها، ولكن هناك تأخير لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا قبل التمكن من مشاهدة البث المباشر وهو ليس سيئًا للغاية، وفى حين أنه من المفترض أن تستقر على الأسطح فهناك دائمًا خيار للتثبيت على الحائط أيضًا، ويرجع الفضل فى ذلك جزئيًا إلى الكابل الطويل، والجانب السلبى لذلك هو أن السلك لا يمكن إزالته، كما إنه مدمج فى الكاميرا، لذا إذا ساء السلك بطريقة ما فعليك استبدال الوحدة بأكملها.