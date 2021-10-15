شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة ارتباط مشاركة كلمة المرور في 1Password؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مديرو كلمات المرور أدوات سهلة الاستخدام عندما لا تريد تذكر جميع بيانات الاعتماد الخاصة بك، بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر طبقة أمان إضافية لعدم كتابة كلمة المرور الخاصة بك أو تخزينها في نص عادي في مستند حسبما نقل موقع TheNextWeb.

ولكن إذا كنت تشارك حساب Netflix مع شخص ما، أو تريد أن تمنح صديقًا كلمة مرور Wi-Fi المنزلية الخاصة بك، فمن الصعب القيام بذلك، لحسن الحظ تقوم 1Password بطرح ميزة جديدة تتيح لك مشاركة كلمة مرور أو ملاحظة آمنة من خلال رابط.

قبل استخدام الميزة ، تأكد من أن لديك أحدث إصدار من تطبيق 1Password.

إليك كيفية استخدامه:

افتح تطبيق 1Password على هاتفك.

توجه إلى كلمة المرور أو تسجيل الدخول أو الملاحظة الآمنة التي تريد مشاركتها مع أصدقائك وعائلتك.

اضغط على زر المشاركة.

حدد المدة التي تريد أن يكون الارتباط صالحًا لها. لديك خيارات بما في ذلك عرض واحد لمدة سبعة أيام.

يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كان هذا الارتباط صالحًا لأي شخص أو لمجموعة مختارة من الأشخاص.

بمجرد مشاركة الرابط ، سيتمكن صديقك من ملء كلمة المرور باستخدامه حتى إذا لم يستخدم 1Password.

يمكنك الآن بسهولة مشاركة بيانات الاعتماد أو التفاصيل بأمان مع الأشخاص الذين تثق بهم.

وأثناء تواجدك فيه قد ترغب في مراجعة دليلنا لاستخدام مديري كلمات المرور.