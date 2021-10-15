شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسرع شاشة ألعاب على الإطلاق Acerبدقة 1440 بكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Acer لإصدار شاشة جديدة، ويبدو أن هذه الشاشة قد تشق طريقها إلى قائمة أفضل شاشات الألعاب المتوفرة ، وهى جزء من خط Acer Nitro الناجح، ويقدم XV272U KF الجديد شيئًا لا توفره العديد من الشاشات الأخرى - معدل تحديث فائق السرعة مع دقة 1440 بكسل، كما إنها 300 هرتز، على وجه التحديد - وهذا ليس شيئًا رأيناه من قبل.

ووفقا لموقع digital trend التقتى قال إن معدل التحديث 300 هرتز هو فى حد ذاته شاشة سريعة جدًا، وترتفع بعض الشاشات أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى 360 هرتز، لكن الفرق بين الاثنين ضئيل جدًا ، وكلاهما أسرع مما يمكن للعين البشرية إدراكه حقًا.

وتعد الشاشة التي تبلغ 300 هرتز مثالية للألعاب، سواء كانت ألعاب تقمص أدوار أو ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول،وعلاوة على معدلات التحديث العالية ، تتمتع الشاشة بوقت استجابة يبلغ 0.5 مللي ثانية.

فى حين أن 300 هرتز أمر رائع بالتأكيد في شاشة الألعاب، فإن ما يميز جهاز Acer الجديد عن الآخرين هو حقيقة أنه شاشة WQHD - مما يعني دقة 2550 × 1440، حاليًا، وتهبط الألعاب 1440 بكسل على الشاشات في أي مكان بين 60 هرتز و معدل تحديث الشاشة 240 هرتز. عادةً ما يضطر اللاعبون المهتمون بالشاشات فائقة السرعة إلى الاستقرار بدقة 1080 بكسل، يعد الجمع بين السمتين في Acer Nitro XV2 الجديد خطوة جريئة ستجعل الشاشة مثيرة للاهتمام للكثيرين، بغض النظر عن تفضيلات اللعب.

وسيحتوى أحدث إصدار من أيسر على شاشة مقاس 27 بوصة مع لوحة IPS. ستكون أيضًا معتمدة من HDR 600 ، مما يعني أنه يجب تحسين السطوع الأصلي للوحة IPS من خلال النطاق الديناميكي العالي. يعد تصنيف HDR 600 علامة جيدة لهذه الشاشة، حيث تعد بتناقضات عميقة، وسطوع عالي، واستنساخ جيد للألوان. بالنظر إلى أن كل هذه السمات نموذجية في شاشات IPS ، فإن Acer لديها القدرة على أن تكون متعة بصرية .

ويتوافق Nitro XV2 مع AMD FreeSync Premium ، لكنه يفتقر إلى Nvidia's G-Sync، ولحسن الحظ هذه ليست صفقة ضخمة، حيث يمكن لمالكي بطاقات رسومات Nvidia أيضًا استخدام FreeSync، ويتيح لك تثبيت الشاشة الوصول إلى برنامج العلامات التجارية لشركة Acer ، مثل أداة العرض التي تساعد في ضبط اللون. ميزة أخرى هي برنامج Acer Vision Care 3.0، وهو تطبيق يضبط سطوع الشاشة بناءً على البيئة.

ومثل غالبية خط Nitro ، تحتوى هذه الشاشة على حواف رفيعة للغاية وتصميم بسيط ومباشر، ويأتى مزودًا بحامل قابل للتعديل، على الرغم من أن شركة Acer لم تكشف عما إذا كان بإمكانها الإمالة أو الدوران حول محور.

ولم يتم الإعلان عن أى موعد رسمى للإصدار حتى الآن، ولكن تم التأكيد على أن جهاز Acer Nitro XV272U KF الجديد سيصدر فى نوفمبر من هذا العام فى أمريكا الشمالية.