شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية ضبط موقع منزلك على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك خرائط جوجل حفظ موقع المنزل في حسابك، حيث سيظهر منزلك دائمًا على الخريطة، وعندما تضغط على شريط البحث أو تبدأ في البحث عن الاتجاهات، ستظهر الصفحة الرئيسية دائمًا كأحد الاقتراحات الأولى، وفيما يلي كيفية تعيين أو تغيير الصفحة الرئيسية الخاصة بك على خرائط جوجل، باستخدام تطبيق الهاتف وموقع الويب.

كيفية ضبط أو تغيير منزلك على خرائط جوجل

ضبط منزلك فى تطبيق الهاتف

1. في تطبيق خرائط جوجل على أيفون أو أندرويد، اضغط فوق تم الحفظ في منتصف الجزء السفلي من الشاشة.

2. ستظهر شاشة بها خياران على الأقل: المنزل والعمل.

3. اضغط فوق "الصفحة الرئيسية" لتعيينه، أو إذا كان لديك بالفعل موقع "المنزل"، فاضغط فوق النقاط الثلاث المجاورة له، ثم اضغط فوق تحرير المنزل.

4. سيظهر شريط البحث، استخدمه للعثور على موقع جديد، اضغط فوق اختيار على الخريطة لإسقاط دبوس مباشرة على الخريطة، أو اضط فوق اختيار من جهات الاتصال لتحديد موقع قمت بحفظه في جهات الاتصال الخاصة بك.

ضبط منزلك على الموقع

1. ابحث عن الموقع الذي تريد تعيينه كعنوان منزلك على الخريطة، ويمكنك البحث عنها أو الضغط عليها فقط.

2. في لوحة المعلومات التي تفتح، قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق إضافة تسمية.

3. سيظهر حقل نصي، اكتب الصفحة الرئيسية، ثم اضغط فوق الصفحة الرئيسية وضع عنوان منزلك تحت حقل النص.

4. اضغط فوق تعيين كصفحة رئيسية في النافذة المنبثقة.