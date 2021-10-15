شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تمدد إصلاح AirPods Pro لتوفير إصلاحات وبدائل مجانية بسماعات الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت آبل بتمديد برنامج إصلاح AirPods Pro والذي يوفر إصلاحات أو بدائل مجانية لسماعات الأذن التي لديها مشكلات تتعلق بإلغاء الضوضاء أو ثابتة.

كان مستخدمو Reddit (عبر MacRumors) أول من اكتشف التغيير الذي طرأ على صفحة دعم Apple لبرنامج الإصلاح، والذي يشير الآن إلى أن البرنامج يغطي أجهزة AirPods Pro المتأثرة لمدة ثلاث سنوات بعد بيعها بالتجزئة لأول مرة ، بدلاً من عامين، يبدو أن الصفحة قد تم تحديثها في بداية شهر أكتوبر وفقا لما نقله موقع The verege.

وتم تقديم برنامج الدعم في الأصل في أكتوبر 2020، بعد عام واحد من الإصدار الأصلي لـ AirPods Pro في عام 2019. وهذا يعني أن برنامج الإصلاح الخاص بشركة Apple قد تم تقديمه في اللحظة التي كان من المقرر فيها انتهاء صلاحية الضمان على وحدات الإطلاق.

ومع تمديد برنامج الإصلاح إلى ثلاث سنوات، يجب الآن تغطية AirPods Pro التي تم شراؤها عند الإطلاق حتى أكتوبر 2022.

إذا كنت تواجه أيًا من هذه المشكلات، فلديك الآن عامًا إضافيًا للتخلص منها والحصول على إصلاح مجاني كجزء من برنامج الإصلاح، والذي يعني، في تجربتنا، غالبًا أن تمنحك Apple فرصة استبدال لأخذها إلى المنزل.

للقيام بذلك تقول Apple إنه يجب عليك الاتصال بفريق الدعم أو مقدم خدمة معتمد من Apple، أو تحديد موعد في متجر Apple.