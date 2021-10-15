شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف: النيازك القديمة بها حبيبات من النجوم أقدم من النظام الشمسى نفسه والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه باستخدام مصدر أيون البلازما، وجد الباحثون بعض الأدلة على نظائر الكربون والنيتروجين والمغنيسيوم والألمنيوم في حبيبات كربيد السيليكون قبل الشمسي بحجم ميكرون من نيزك CM2 Murchison، الذي سقط في أستراليا في عام 1969.
نظرًا لصغر حجم الحبوب، استخدم الباحثون مطياف الكتلة لدراستها ، مما منحها دقة غير مسبوقة، ووجدت مجموعة منفصلة من الباحثين أن بعض الحبوب في نيزك CM2 Murchison كان عمرها 5.5 مليار سنة.
ولعل أكبر جزء من هذا النيزك، الذي سقط في فيكتوريا، أستراليا ، موجود في مجموعات متحف شيكاغو فيلد، وبالنسبة إلى هذا السياق، يبلغ عمر الأرض حوالي 4.5 مليار سنة ويبلغ عمر الشمس حوالي 4.6 مليار سنة.
وتشرح البيانات الجديدة الفرق بين ما كان موجودًا في الأصل في حبيبات غبار النجوم وما تم إرفاقه لاحقًا، وأحد الاكتشافات المدهشة هو أن هذه النجوم الكربونية من المحتمل أن تنتج الألمنيوم في قلبها.