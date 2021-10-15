شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة للذكاء الاصطناعى: أزمة المناخ ستؤثر بالفعل على 85% على الأقل من الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لتحليل جديد للذكاء الاصطناعى، ربما يؤثر تغير المناخ من صنع الإنسان بالفعل على 85٪ على الأقل من سكان العالم .

وأنتج العلماء التقدير باستخدام نموذج اللغة بيرت لاستخراج التقييمات البيئية من الأوراق البحثية.

ووفقا لتقرير the digital trend تم تدريب عينة البحث الخاصة بهم لأول مرة على أكثر من 2000 وثيقة مشفرة يدويًا، وتم تطبيقه بعد ذلك على مجموعة من الدراسات المنشورة بين عامى 1951 و2018.

وفى المجموع، حددت أكثر من 100000 ورقة توثق آثار تغير المناخ، ثم استخدم الباحثون بيانات الموقع من الدراسات لرسم خريطة للآثار حول العالم.

ووجدوا أن تغير المناخ البشرى المنشأ يؤثر بالفعل على 80٪ على الأقل من مساحة اليابسة فى العالم، حيث يقيم 85٪ من سكان العالم، ولفت إلى أن الرقم الحقيقى من المرجح أن يكون أعلى من ذلك.

ووجد الباحثون أن دراسات تغير المناخ كانت من المرجح أن تركز على البلدان ذات الدخل المرتفع ضعف احتمال تركيزها على البلدان منخفضة الدخل.

ونظرًا لأن البلدان منخفضة الدخل تتأثر بشكل غير متناسب بأزمة المناخ، فمن المحتمل أن يكون 85 ٪ أقل من الواقع.

وقال مؤلف الدراسة ماكس: "حقيقة أن الأدلة المنشورة قليلة - حتى حيث يمكننا ملاحظة التغيرات التي يسببها الإنسان في درجة الحرارة أو هطول الأمطار وتظهر أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الدراسة العلمية لتأثيرات تغير المناخ في الجنوب العالمى .

وتقيد "فجوة الإسناد " الحالية دقة العينة، ولكن لا يزال من الممكن أن تساعد هذه التقنية الخبراء البشريين في تحليل أبحاث المناخ، ويمكنك استكشاف النتائج بنفسك في الخريطة التفاعلية للفريق.