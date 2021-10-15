شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين خرائط جوجل وأبل.. اعرف أبرز الاختلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خرائط أبل Apple Maps هى الإصدار المملوك من تطبيق الخرائط الذي يأتي مع هواتف أيفون، أما خرائط جوجل Google Map فهي إحدى تلك الخدمات التي لا يمكنك العيش بدونها من جوجل، لقد كان هناك لفترة طويلة كخدمة قائمة على المتصفح قبل أن يتم نقلها كتطبيق للهاتف المحمول، وهنا نرصد أبرز الاختلافات بين كلا النظامين.

وفقا لما ذكره موقع "differencebetween"، هناك بعض الاختلافات البارزة بين هذه الخرائط وهى:

• توفر أبل خريطة أقل تفصيلاً بينما توفر جوجل خريطة أكثر تفصيلاً مع توجيه سريع.

• توفر خرائط أبل التنقل خطوة بخطوة مع عرض حركة المرور وتقارير مجهولة المصدر عن الحوادث، بينما توفر خرائط جوجل التنقل خطوة بخطوة مع عرض حركة المرور وتقارير الحوادث الموثوقة.

• خرائط جوجل بها Siri مدمج وتمكنك من الاستعلام عن تطبيق Map باستخدام أوامر صوتية بينما تشتمل خرائط Google على بحث Google متكامل مما يتيح لك الاستعلام عن تطبيق Map باستخدام الأوامر الصوتية فى النهاية.

• توفر لك خرائط أبل عرضًا ثلاثي الأبعاد للعين على عدد محدود من المدن، بينما توفر جوجل ميزة التجوّل الافتراضي على عدد كبير من المدن.