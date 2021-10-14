شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء تشغيل الفيديو المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد حضرت جلسة فيديو مباشرة على إنستجرام ، فأنت تعلم أن الدقيقتين الأوليتين مخصصة للمضيف والضيوف الذين يتزامنون. في بعض الأحيان يسير كل شيء بسلاسة ، ولكن في أحيان أخرى يكون الأمر مجرد فوضى.

ولتجنب أخطاء بدء تشغيل الفيديو المباشر، يضيف Instagram ميزة جديدة تسمى "وضع التدريب"، سيسمح لك وضيوفك بالانضمام إلى الفيديو المباشر قبل بثه إلى متابعيك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وسيساعدك هذا في إعداد الفيديو والتحقق من الصوت والضوء وثبات الاتصالات بحيث يبدو وكأنه إنتاج احترافي عندما يبدأ البث المباشر، قالت الشركة إن ميزة وضع التدريب سيتم طرحها قريبًا.

كما يقوم Instagram أيضًا بإطلاق ميزة جدولة لمنشئي الفيديو المباشر حتى يتمكنوا من إخطار جمهورهم مسبقًا، ستتيح لك الشركة جدولة جلسة قبل 90 يومًا من الحدث ، وإخطار المشاهدين عند إنشائها.

وقدم Facebook و YouTube هذه الميزة لسنوات عديدة حتى الآن، قامت TikTok بطرحها العام الماضي بمجموعتها الجديدة من أدوات المبدعين.