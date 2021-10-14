شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحبط واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية فى تاريخها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت، أنها أحبطت واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية في تاريخها، شملت 70 ألف جهاز كمبيوتر، معظمها منتشر في جميع أنحاء آسيا، وذلك خلال الشهر الماضى، وقال عملاق التكنولوجيا إنه كان قادرًا على محاربة اختراق هائل للخدمة الموزعة (DDoS) .

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان أعلى بنسبة 140% من أعلى حجم للنطاق الترددي للهجوم سجلته مايكروسوفت في عام 2020، حيث استهدف الهجوم أحد عملائها في أوروبا، عبر خدمة الحوسبة السحابية.

وتعمل هجمات DDoS عن طريق إغراق نظام الضحية بـ "حركة مرور الإنترنت" في محاولة لزيادة تحميله وإجباره على عدم الاتصال بالإنترنت، ويتم تنفيذها عادةً من خلال شبكة من الأجهزة التي تم اختراقها باستخدام برامج ضارة أو برامج ضارة للتحكم فيها عن بُعد.

قالت مايكروسوفت، إن هذا الهجوم الأخير خنق نظامها بـ2.4 تيرابايت من البيانات كل ثانية (Tbps)، وهو أكبر بكثير من هجوم 1Tbps في أواخر الصيف الماضي.

واستمر لأكثر من 10 دقائق، مع اندفاعات قصيرة المدى من حركة المرور بلغت ذروتها عند 2.4 تيرا بايت في الثانية، و 0.55 تيرا بايت في الثانية، وأخيراً 1.7 تيرا بايت في الثانية، ولوضع الأرقام في سياقها، يبلغ حجم تيرابايت واحد 1000 جيجا بايت، وهو ما يعادل مئات الأفلام بدقة 4K.

وكان من الصعب جدًا إغراق النظام بهذا المقدار من البيانات كل ثانية، لكن Azure كان قادرًا على البقاء متصلاً بالإنترنت طوال الوقت نظرًا لقدرته على استيعاب عشرات تيرابت من هجمات DDoS.

قال أمير داهان، مدير برامج شركة Azure Networking ، "تُظهر الهجمات بهذا الحجم قدرة الجهات الفاعلة السيئة على إحداث الفوضى من خلال إغراق الأهداف بأحجام مرور هائلة في محاولة لخنق سعة الشبكة".

وأضاف داهان، "نشأت حركة مرور الهجوم من حوالي 70000 مصدر ومن دول متعددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل ماليزيا وفيتنام وتايوان واليابان والصين، وكذلك من الولايات المتحدة."

لم تذكر مايكروسوفت اسم عميل Azure الذي تم استهدافه، لكنها قالت إنها تمكنت من منع الهجوم عليهم، ويمكن أيضًا استخدام هذه الاختراقات كغطاء للهجمات الثانوية التي تحاول نشر البرامج الضارة والتسلل إلى أنظمة الشركة.

وقالت مايكروسوفت إنها اكتشفت أيضًا زيادة بنسبة 25% في عدد هجمات DDoS منذ الربع الأخير من عام 2020، على الرغم من كونه أحد أكبر الهجمات على مايكروسوفت على الإطلاق، إلا أنه لم يكن أكبر هجوم DDoS على الإطلاق، ففي عام 2017 ، تمكنت Google من حظر 2.54 تيرا بايت في الثانية التي كانت جزءًا من حملة مدتها ستة أشهر تستخدم طرقًا متعددة للهجوم.