شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجول فى سور الصين العظيم فى أحدث جولة افتراضية من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كانت احتياطاتك المتعلقة بالوباء لا تزال تمنعك من السفر ولكنك ترغب في القيام برحلة في مكان ما بعيدًا، فماذا عن الغوص في أحدث جولة افتراضية من Google Arts & Culture؟

تتميز تجربة نمط التجوّل الافتراضي بجولة افتراضية بزاوية 360 درجة في أحد أفضل الأقسام المحفوظة في سور الصين العظيم، والذي يمتد بالكامل لأكثر من 13000 ميل - حول مسافة الرحلة ذهابًا وإيابًا بين لوس أنجلوس ونيوزيلندا.

وتتضمن الجولة الافتراضية الجديدة 370 صورة عالية الجودة للسور العظيم، إلى جانب 35 قصة تقدم مجموعة من التفاصيل المعمارية حول الهيكل المشهور عالميًا وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

تضيف Google Arts & Culture بشكل مطرد إلى مكتبتها للجولات الافتراضية، والتي يمكن الاستمتاع بها على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب، تتضمن المجموعة "العوالم الخفية للمتنزهات الوطنية" واستكشافًا غامرًا لبعض الأماكن النائية والأكثر أهمية تاريخيًا في العالم.

إذا كنت تبحث عن المزيد من المحتوى على نفس المنوال، فراجع تطبيقات الجولات الافتراضية هذه التي تنقلك إلى مواقع خاصة حول العالم، وحتى إلى الفضاء الخارجي.