شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة blue origin تعود إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق في الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطت مركبة blue origin في ولاية تكساس الأمريكية بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء بمشاركة أربعة ركاب بينهم الممثل وليام شاتنر الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" وفقا لما نقلته RT.

وأصبح الممثل الكندي البالغ 90 عاما الأكبر سنا بين الأشخاص الذين سافروا إلى الفضاء، وكانت هذه ثاني رحلة مأهولة لمركبة blue origin من صنع شركة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس التي تريد أن تكون طرفا أساسيا في قطاع سياحة الفضاء.

وكان بيزوس نشر تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "بيل وأودري وكريس وجلين، أنتم على وشك مشاركة تجربة ستغير إلى الأبد طريقة رؤيتكم للعالم. بالتوفيق".