شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما حقيقة حذف آلاف المستخدمين لفيسبوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول مستخدمو FACEBOOK إنهم يحذفون حساباتهم بعد سلسلة من الجدل الأخير الذي أصاب شركة التكنولوجيا الأمريكية المحاصرة، ويبدو أن حالات الانقطاع المتكررة والتسريبات الأخيرة التي أدلت بها موظفة سابقة تدفع المستخدمين إلى إلغاء التطبيق نهائيًا وفقا لما نقله موقع TheSun.

وادعت الموظفة السابقة فرانسيس هوجن، أن موجز الأخبار على Facebook يشجع خطاب الكراهية من أجل زيادة الأرباح.

كما سربت بحثًا داخليًا على فيسبوك يظهر أن الشركة تعلم أن إنستجرام، المملوك لـ فيسبوك ضار بالأطفال.

رداً على ذلك انتقل المستخدمون إلى Twitter للإعلان عن وصولهم إلى نهاية الحبال بعد أسابيع من الجدل.

قام أحد الأشخاص بالتغريد: "إذن يخبرنا FB عن قصد بوضع محتوى ضار لإبقائنا محبوسين .. هل نقوم بإلغاء FB أو nah؟"

رد آخر على تلك التغريدة: "لم يعد لدي Facebook بعد الآن Ik IG لا يزال مملوكًا لهم الآن وأنا على استعداد لحذف حسابي مرة أخرى كما فعلت قبل 4 سنوات."

وقال ثالث: "أريد بشدة حذف حسابي على Facebook".

من غير الواضح عدد الأشخاص الذين اختاروا مغادرة المنصة، ولكن قد يصل عددهم إلى الآلاف.

يتردد صدى رسائل المستخدمين الذين يفكرون في القفز على السفينة من خلال الأصوات في وسائل الإعلام.

في مدونة حديثة لـ MSNBC ، قال الكاتب Ja'han Jones أن تقاعس المسؤولين التنفيذيين في Facebook عن أضرار الموقع هو سبب كافٍ لحزم حقائبك.

كتب "الآن هو الوقت المناسب مثل أي وقت لترك حساباتك على Facebook على جانب الطريق".

"يبدو أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة يدركون جيدًا الآثار الضارة للموقع على المجتمع - فهم يأملون فقط في أن تؤدي بعض الإعلانات إلى تشتيت انتباهك عن طريق نشر بعض الإعلانات."

تعرضت الشركة يوم الاثنين الماضي لانقطاع كبير أدى إلى توقف خدماتها ، بما في ذلك WhatsApp و Instagram ، عن العمل لمدة سبع ساعات.

كما لو أن هذا لم يكن كافيًا ، فقد تعطلت مجموعة منصاتها مرة أخرى يوم الجمعة. تم إلقاء اللوم على الأخطاء التكنولوجية.

وجاءت فترة التوقف عن العمل بعد أسابيع من التسريبات والكشوفات التي قام بها هوجن فى صحيفة وول ستريت جورنال.

قدمت المستندات المستخدمة في تحقيق وول ستريت جورنال وجلسة استماع في مجلس الشيوخ حول الضرر الذي يلحقه إنستجرام بالفتيات المراهقات.

سوف يقدم Haugen ، مدير المنتج السابق في الشركة ، أدلة إلى اللجنة المشتركة في البرلمان البريطاني بشأن مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت يوم الاثنين 25 أكتوبر.

يأتي ذلك بعد شهادتها أمام الكونجرس الأمريكي في 5 أكتوبر.

سيكون هذا أول دليل علني تقدمه في أوروبا فيما يتعلق بتجاربها في الشركة وأفكارها لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

قال فيسبوك إن قصص هوجن عن وقتها في فيسبوك تحتوي على تناقضات وأكاذيب.

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