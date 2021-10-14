شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب يفرض ويندوز 11 متطلبات تشغيل صارمة للأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مايكروسوفت في طرح الإصدار الأخير من Windows 11 في وقت سابق من هذا الشهر، وكما هو متوقع، سيكون Windows 11 متاحًا كترقية مجانية لجميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows والتي تلبي الحد الأدنى من متطلبات نظام التشغيل.

وعلى الرغم من أن مايكروسوفت قد كشفت بالفعل عن جولة لتجاوز متطلبات المعالج TPM 2.0، إلا أن الشركة حذرت المستخدمين أيضًا من تثبيت نظام التشغيل على الأجهزة غير المدعومة، وصرحت الشركة أيضًا أن الأجهزة غير المدعومة قد لا تتلقى تحديثات تراكمية مستقبلية لنظام التشغيل Windows 11.

وعلى الرغم من حقيقة أن معظم أجهزة الكمبيوتر الحديثة قوية بما يكفي لتشغيل Windows 11 دون عناء، فقد طبقت مايكروسوفت متطلبات نظام صارمة للغاية لنظام التشغيل، خاصة مع معالجات الجيل الأقدم، مع ملاحظة أن نظام التشغيل Windows 11 يتطلب على الأقل معالج Intel Core أو AMD Ryzen من الجيل السابع من الجيل السابع إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وتخزين سعة 64 جيجابايت، و TPM 2.0، ودعم التمهيد الآمن.

وبحسب التقرير فإن السبب الوحيد وراء تقديم مايكروسوفت وراء هذه المتطلبات الصارمة هو الأمان المعزز لنظام التشغيل، حيث نشرت الشركة الآن مقطع فيديو جديدًا يشرح أهمية ميزات الأمان المطلوبة والإلزامية لتشغيل Windows 11.

وأبرزت مايكروسوفت أن نظام التشغيل Windows 11 قد تم تصميمه مع الحفاظ على الأمان باعتباره المحور الرئيسي، ووفقًا للشركة ، يعد Windows 11 هو الإصدار الأكثر أمانًا من Windows على الإطلاق، ولعل أول وأهم جانب وراء متطلبات النظام الصارمة هو "الموثوقية"، حيث تذكر مايكروسوفت أن "الحفاظ على الموثوقية بمرور الوقت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدعم برامج تشغيل OEM و IHV. المعالجات المدعومة على Windows 11 هي ضمن دعم OEM و IHV وتستخدم برامج تشغيل (DCH) حديثة ".



كيفية تحقيق أقصى استفادة من أدوات Windows 11 ووفقًا للشركة ، فإن استخدام برامج التشغيل الحديثة سيمكن مايكروسوفت من إدارتها وتحديثها بطريقة منسقة من خلال Windows Update وتوفير آلية أفضل لتتبع صحة الجهاز، وسيساعد هذا في تحسين موثوقية النظام بأكمله.كيفية تحقيق أقصى استفادة من أدوات Windows 11 مطلب رئيسي آخر هو التمهيد الموثوق به والآمن، توضح مايكروسوفت أنه بمساعدة التمهيد الآمن والتمهيد الموثوق به الذي يتطلب كلاً من أجهزة UEFI و TPM، يمكنهم مساعدة المستخدمين على تقليل الضرر في حالة تعرض الجهاز للاختراق، ويمنع هذان العنصران المتسللين أو مرسلي البريد العشوائي من الوصول إلى مجموعات التمهيد والجذور الخفية للنظام وتعديلها.

وأخيرًا، كل شيء يتعلق بالأداء وراحة البال للمستخدمين، حيث صرحت مايكروسوفت أيضًا أن الأنظمة غير المدعومة من المحتمل أن يكون لديها 52٪ أعطال kernel أكثر مقارنة بالأجهزة المدعومة، أيضًا، تدعي الشركة أن الأنظمة التي تلبي متطلبات Windows 11 من المتوقع أن تتمتع بتجربة خالية من الأعطال بنسبة 99.8%.

وبالإضافة إلى ذلك، تواجه الأنظمة ذات المعالجات الأقدم مشكلات في الأداء عند تشغيل Windows 11 ، وفقًا لسلسلة من الاختبارات التي أجرتها الشركة على الأجهزة القديمة.