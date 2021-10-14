شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وصول تلسكوب جيمس ويب لموقع إطلاقه للفضاء بعد رحلة بحرية استغرقت 16يومًا والان مع تفاصيل الخبر
كما أنه بعد تفريغها من سفينة الشحن، سيتم نقلها إلى موقع الإطلاق في كورو، جويانا الفرنسية، حيث ستخضع للاستعدادات لمدة شهرين قبل إطلاقها في الفضاء بصاروخ آريان 5 في 18 ديسمبر.
قال مدير ناسا بيل نيلسون في بيان: "يعد تلسكوب جيمس ويب الفضائي إنجازًا هائلاً، تم إنشاؤه لتغيير نظرتنا للكون وتقديم علوم مذهلة".
سينظر ويب إلى الوراء لأكثر من 13 مليار سنة إلى الضوء الذي تم إنشاؤه بعد الانفجار العظيم مباشرةً، مع القدرة على إظهار أبعد مسافات قد رأيناها في الفضاء على الإطلاق.
على الرغم من أنه غالبًا ما يوصف بأنه خليفة هابل، إلا أن مارسيا ريك، أستاذة ريجنت في علم الفلك في مرصد ستيوارد بجامعة أريزونا ، تعتقد أنه "تلسكوب جديد تمامًا ومختلف".
وقالت في بيان منفصل: "أحدث تلسكوبات هابل وسبيتزر ثورة في فهمنا للكون، ولكن مع ويب، سنتمكن من استكشاف المجرات الأقرب كثيرًا إلى الانفجار العظيم أكثر من أي وقت مضى."
سيرصد التلسكوب الكون في الأشعة تحت الحمراء القريبة والمتوسطة بأطوال موجية أطول من الضوء المرئي، وللقيام بذلك، فإنه يحمل مجموعة من أحدث الكاميرات وأجهزة قياس الطيف، كما أن لديه أكبر مرآة فلكية تم إرسالها إلى الفضاء على الإطلاق، وهو عملاق يبلغ طوله 21 قدمًا و 4 بوصات.