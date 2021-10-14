شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تعلن عن أحداث تسوق جديدة للعطلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شركة التواصل الاجتماعي فترة التسوق فى العطلات عبر سلسلة جديدة من الأحداث التي تركز على التجارة الإلكترونية والتي تهدف إلى تشجيع استخدام متاجر فيسبوك وإنستجرام، بينما تتطلع أيضًا إلى تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الشركات المملوكة للسود، وفقا لتقرير البوابة العربية للاخبار التقنية .

وأطلقت الشركة سلسلة جديدة من أحداث التسوق المباشرة اليومية، على كل من فيسبوك وإنستاجرام، التي تعرض أحدث اتجاهات وعروض الهدايا.

وبحسب الشركة: تستضيف بعض أكبر العلامات التجارية مقاطع فيديو مباشرة تتيح لك التسوق في أحدث اتجاهات العطلات وأنت مرتاح في منزلك.

ويعد المشروع امتدادًا لتجربة التسوق المباشر الأولية عبر المنصة، التي تم إطلاقها في شهر مايو، كوسيلة للاستفادة من الاهتمام المتزايد بالتجارة الإلكترونية.

ويمكن لعامل الخوف من فقدان الفرصة بالنسبة للبث المباشر، جنبًا إلى جنب مع العروض المحدودة الوقت، أن يؤدي إلى استجابة شراء أقوى، وتتطلع الشركة إلى تعزيز ذلك من خلال هذا العرض الجديد.

وتعرض إنستجرام أيضًا منتجات شائعة في علامة التبويب Shop. بالإضافة إلى ذلك أطلقت فيسبوك أيضًا برنامج خصومات جديدًا للمتسوقين الذين يشترون من خلال تطبيقاتها.

وقالت الشركة: نقدم هذا الموسم هدايا حصرية للمتاجر التي تكون متاحة عند الشراء عبر فيسبوك أو إنستاجرام، قد تجد هدايا مثل خصم 20 في المئة على أول عملية شراء وشحن مجاني عند إتمام عملية شراء مؤهلة مباشرةً عبر تطبيقاتنا.

وأضافت: عند إجراء عملية شراء مؤهلة مباشرةً عبر تطبيقاتنا، يمكنك أيضًا إحالة ما يصل إلى 10 أصدقاء للاستفادة من صفقة حصرية.

ليس من الواضح العلامات التجارية أو المشتريات المؤهلة لهذه الخصومات، أو ما إذا كانت الشركة تطبقها عشوائيًا. ولكن تعمل التنبيهات على تضخيم خيارات التسوق وزيادة سلوك الشراء من خلال تطبيقاتها.

وتتطلع الشركة أيضًا إلى تقديم المزيد من المساعدة للشركات المملوكة للسود، على وجه التحديد، التي تأثرت بشكل كبير بالوباء. وقالت: نستمر هذا العام في دعم الشركات التي هي في أمس الحاجة لتشجيع الناس على دعم الشركات الصغيرة المملوكة للسود.

وأضافت الشركة بعض الميزات الجديدة إلى السوق Marketplace. بما في ذلك العمليات الجديدة لترتيب اللقاءات وخيار بحث جديد محفوظ ينبهك إلى القوائم الجديدة التي تتوافق مع معاييرك.

وتهدف خيارات اللقاء الجديدة إلى توفير المزيد من الأمان في هذه العملية، وتتمثل الإضافة الرئيسية في القدرة على إنشاء خطة لقاء مع المشترين والبائعين عبر السوق. ومن ثم مشاركتها مع جهات اتصالك في ماسنجر للسماح لهم بمعرفة وجهتك.