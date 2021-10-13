شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعقد حدثها القادم للأجهزة فى 18 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حدث الأجهزة التالى لشركة آبل فى 18 أكتوبر، وذلك وفقًا للدعوات التى أرسلتها ومن المقرر أن ينعقد الحدث فى مسرح ستيف جوبز فى مقر Apple Park في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية .

وغالبًا ما تعقد الشركة حدثًا ثانيًا فى شهر أكتوبر أو نوفمبر عندما يكون هناك الكثير من المنتجات قادمة فى أشهر الخريف كما هو الحال في عام 2021.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستخدم الشركة حدث الخريف الثانى لإطلاق أجهزة ماك بوك الجديدة، وجهاز ماك مينى العالى الجودة المعاد تصميمه، وربما أجهزة AirPods من الجيل الثالث.

ويشوق فيديو الدعوة لكلمة واحدة أطلق العنان، وكما هو موضح فى تغريدة من المدير التنفيذي للتسويق فى الشركة، جريج جوسوياك، تظهر الكلمة بخط منقط يمكن أن يلمح إلى تقنية mini LED.

ويتم بث الحدث الخاص مباشرةً عبر موقع Apple.com فى الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكانت هناك تقارير منذ شهور تفيد بأن الشركة على وشك إطلاق نماذج ماك بوك برو الجديدة بقياس 14 و 16 إنشات، وتكون أجهزة ماك بوك الجديدة أحدث خطوة في انتقال الشركة بعيدًا عن شرائح إنتل، واستبدالها بمعالج قائم على معمارية ARM يسمى M1X الذي تصممه آبل بنفسها.

ويمكن للشريحة الجديدة أن تعزز الأداء مقارنة بشريحة M1 التى ظهرت لأول مرة فى العام الماضى، حيث أفاد مارك جورمان من وكالة بلومبرج أن M1X يحتوى على 10 أنوية لوحدة المعالجة المركزية مقارنةً بـ 8 أنوية لمعالج M1، بالإضافة إلى معالجات الرسومات مع 16 أو 32 نواة مقارنة بـ 7 أو 8 نوى في M1.

وتشمل الميزات الأخرى المتوقعة عودة ميزات ماك بوك المفضلة لدى المعجبين مثل الشحن المغناطيسي MagSafe ومنفذ HDMI وفتحة بطاقة SD.

ويمكن أن يكون شريط اللمس OLED في طريقه للزوال. ولاحظ جورمان مؤخرًا أن مخزون ماك بوك برو الحالي للشركة يبدو أنه ينخفض.

وتشير الشائعات إلى أن نفس المعالج M1X قد يظهر فى جهاز ماك مينى العالى الجودة المعاد تصميمه، ويقال إن الجهاز الجديد يحتوى على منافذ أكثر من نموذج العام الماضى M1 ، مع منفذى Thunderbolt / USB 4 Type-C ومنفذين USB من النوع A. ويجب أن تجعل التغييرات جهاز ماك مينى الجديد أكثر ملاءمة للمستخدمين المحترفين.

علاوة على ذلك قد تعلن الشركة أيضًا عن سماعات AirPods المعاد تصميمها التى تمثل الجيل الثالث من سماعات الأذن اللاسلكية الأصلية للشركة، ومن المتوقع أن تتبنى AirPods تصميمًا مشابهًا لـ AirPods Pro، مع سيقان أقصر وحافظة شحن معاد تصميمها.