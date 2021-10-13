شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل سكن الممثلة يوليا بيريسيلد في المحطة الدولية بين رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إن رائد الفضاء أوليج نوفيتسكي ترك حجرته في المحطة الفضائية الدولية للممثلة يوليا بيريسيلد، التي تشارك في تصوير أول فيلم في الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أوضحت المؤسسة أن رائد الفضاء نوفيتسكي انتقل للعيش في وحدة "ناؤوكا".

وكان نوفيتسكي يعيش في كتلة "زفيزدا" بالقسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية، وهو سيكون الآن أول شخص يعيش في وحدة "ناؤوكا" التي التحمت بالمحطة الدولية في 29 يوليو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو قد وصلا إلى المحطة الفضائية الدولية لتصوير فيلم "التحدي" الذي سيكون أول فيلم سينمائي في التاريخ تم تصويره في الفضاء.