شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تزين مركبة "سويوز" بزخارف من الحرف الشعبية التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب تزيين المركبات الفضائية الروسية بزخارف لها علاقة بالحرف الشعبية التقليدية، حيث صرح بذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روجوزين، وزينت "روس كوسموس" صاروخها "سويوز" الذي ينطلق يوم 28 أكتوبر الجاري إلى المحطة الفضائية الدولية بزخارف مميزة للحرف الشعبية التقليدية "خوخلوما"، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ800 لتأسيس مدينة نيجني نوفجورود الروسية المشهورة بحرفها الشعبية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال روجوزين إن الزخارف الجديدة على الصواريخ الروسية ستساعد على ترويج الثقافة الروسية.

واقترح دميتري روجوزين في مقابلة مع الصحفي الروسي، يوري كوستين على موقع "يوتيوب" خيارين لتزيين المركبات الفضائية الروسية.

وكان الأول زخارف مميزة للحرف الشعبية التقليدية "غجيل"و"خوخلوما" و"فيدوسكينو"، والخيار الآخر هو تزيين المركبات الفضائية بشعارات مدن الحلقة الذهبية الروسية السياحية، الأمر الذي سيساعد في ترويج أنماط الثقافة الروسية الشعبية وتشجيع السياحة الداخلية.

وأوضح أن من يزورون مطاري " بايكونور" أو "فوستوشني" للاستمتاع بإطلاق الصاروخ سيتمكنون من رؤية تلك الزخارف والشعارات.

في الوقت نفسه، انتقد مدير عام "روس كوسموس" الطلاء الداخلي للمركبات الفضائية الأمريكية قائلا: "كل شيء بداخلها باللون الأبيض، مثل مفاتيح البيانو".

وأشار روجوزين إلى أن صاروخ "سويوز" الروسي أسرع من أي صاروخ أمريكي وينقل الحمولة والرواد إلى محطة الفضاء الدولية في غضون 3 ساعات.

وأضاف أن"روس كوسموس" بحلول عام 2030 ستنتج صواريخ قادرة على إيصال رواد الفضاء إلى المريخ، والرحلة ستكون باهظة الثمن.