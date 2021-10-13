شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Coinbase تخطط لبيع وتداول وصك NFTs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Coinbase أنها تخطط لبيع وتداول وصك NFTs في توسع من جذور السوق القائمة على العملات المشفرة، وقال Sanchan Saxena نائب رئيس كوينباس للمنتج: "تمامًا كما ساعدت كوينباس ملايين الأشخاص في الوصول إلى البيتكوين لأول مرة بطريقة سهلة وموثوقة - نريد أن نفعل الشيء نفسه مع NFTs".

يبدو أن الفكرة الكبيرة هي المشاركة الاجتماعية، تريد Coinbase "تنظيم موجزك الشخصي" لـ NFTs وعرض NFTs التي تمتلكها في ملفك الشخصي حتى تتمكن من إجراء اتصالات مع المعجبين المتشابهين في التفكير للقطط الرقمية والأشرار والقردة وغيرها وفقا لما نقله موقع The verege.

عند الإطلاق ستدعم Coinbase NFT معايير ERC-721 و ERC-1155 المستندة إلى Ethereum ، وستكون جميع NFTs متصلة بالسلسلة، وهناك خطط لدعم متعدد السلاسل "قريبًا" من الإطلاق. إلى جانب أي تغذية منسقة تخطط الشركة لتقديمها، يبدو أن Coinbase NFT مشابه لما تقدمه شركة OpenSea المنافسة كسوق NFT الحالي du jour.

ويتم انتقاد NFTs بسبب الطريقة التي تكرر بها بعض الأجزاء غير العادلة والمضاربة في سوق الفن في العالم الحقيقي، ولكنها تحمل أيضًا الكثير من المخاوف البيئية بسبب مقدار الطاقة المطلوبة لتشغيل Ethereum blockchain.