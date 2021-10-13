شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تزيل أكثر من 80 مليون فيديو لانتهاكها إرشادات المجتمع الصارمة في الربع الثاني من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر تقرير الشفافية الأخير أن 93% من مقاطع الفيديو قد أزيلت في غضون 24 ساعة من نشرها لانتهاك إرشادات المجتمع و94.1% منها قبل أن يبلغ المستخدم عنها.





المحافظة على إيجابية المنصة يكون بتقديم علامات لحث المستخدمين على التفكير في كلماتهم قبل نشر تعليقات مخالفةقدم تيك توك أيضًا إعدادات محسنة لغلق التعليقات والأسئلة أثناء البث المباشر، حيث يمكن لصناع المحتوى حظر مشاهدين محددين مؤقتًا لبضع ثوان أو طوال مدة البث المباشر.

أصدرت اليوم منصة الفيديو القصيرة الرائدة في العالم، تيك توك، تقرير الشفافية الثاني لهذا العام والذي يوضح حجم وطبيعة المحتوى والحسابات المخالفة التي تمت إزالتها من المنصة في الربع الثاني من عام 2021. يقدم التقرير نظرة ثاقبة على المحتوى الذي تمت إزالته لانتهاكه إرشادات المجتمع الصارمة لتيك توك، الامر الذي يعزز المساءلة العامة للمنصة أمام المجتمع وصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية.

لحماية سلامة المجتمع ونزاهة المنصة، تمت إزالة 81,518,334 مقطع فيديو عالميًا من أبريل إلى يونيو، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي المحتوى الذي تم تحميله. ومن بين هؤلاء، تم حذف 93٪ في غضون 24 ساعة من النشر و 94.1% قبل الإبلاغ عنها من قبل المستخدم. والانجاز الاكبر هو اكتشاف أن 87.5% من المحتوى الذي تمت إزالته لم يحظ بأي مشاهدات.

عند النظر عن كثب إلى النتائج، تمت إزالة 73.3٪ من المحتوى الذي يروج للتحرش التنمر و 72.9٪ الذي يركز على مقاطع فيديو للسلوك المحرض على الكراهية قبل الإبلاغ عنهم ، وهي زيادة كبيرة مقارنًة ب 66.2٪ و 67٪ على التوالي في الربع الأول من هذا العام . ويرجع هذا التحسين في ارقام حذف مقاطع الفيديو الى تبني الجمع الرائد بين التكنولوجيا والإشراف على المحتوى من قبل فريق تحقيقات مخصص يستخدم لتحديد مقاطع الفيديو التي تنتهك السياسات. لتطبيق هذه السياسات بشكل أفضل ، يتلقى مشرفين المجموعات أيضًا تدريبًا منتظمًا لتحديد المحتوى المغلوط الذي يتضمن معلومات مغايرة للواقع والاهانات والتنمر.

أعلنت المنصة أيضًا عن إعدادات محسنة لغلق التعليقات والأسئلة أثناء البث المباشر، حيث يمكن لصناع المحتوى حظر مشاهدين محددين مؤقتًا لمدة من الوقت تتراوح بين بضع ثوانٍ أو طوال مدة البث المباشر. بمجرد حظر المستخدم، ستتم أيضًا إزالة سجل تعليقات المستخدم بالكامل، بالإضافة إلى الخيار الحالي لإيقاف التعليقات أو تقييد التعليقات التي قد تكون ضارة باستخدام فلتر الكلمات الرئيسية.

قال هاني كامل ، مدير المحتوى في تيك توك الشرق الاوسط وشمال افريقيا: "من خلال إنجازنا الأخير البالغ مليار مستخدم شهريًا ، اصبح من الواضح أن الناس يأتون إلى تيك توك للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي والتواصل واكتشاف مصادر جديدة للترفيه واستكشاف كل ما هو جديد. ومن أجل تعزيز بيئة آمنة ومرحبة، نسعى باستمرار لدعم إرشادات المجتمع لدينا، وإجراء تحسينات على آليات الكشف، ودعم المحتوى الإيجابي والملهم. تتواصل جهودنا لإصلاح هذه المشكلات الهامة لمجتمعنا، ونهدف بهذه الضوابط الجديدة زيادة تمكين صانعي المحتوى والجماهير على حد سواء للاستمتاع بتجربة آمنة ومسلية وممتعة على تيك توك."

بالإضافة إلى إزالة المحتوى السلبي، يُمكّن تيك توك المستخدمين من تخصيص تجربتهم مع مجموعة من الأدوات والموارد، بما في ذلك الطرق الفعالة لتصفية التعليقات على محتواهم، وحذف تعليقات متعددة أو الإبلاغ عنها في نفس الوقت، وحظر الحسابات بشكل جماعي. في الآونة الأخيرة، تم تقديم مطالبات لحث المستخدمين على التفكير في تأثير كلماتهم قبل نشر تعليقات غير لائقة أو منتهكة. وبالفعل قد أثبت هذا فعاليته حيث قام أربعة من كل 10 أشخاص بسحب تعليقاتهم أو تعديلها.

لمعرفة المزيد حول إرشادات وسياسات المحتوى على تيك توك، الرجاء الاطلاع على إرشادات المجتمع











