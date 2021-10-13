شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة بلو أوريجن عادت إلى الأرض بعد رحلة استغرقت دقائق معدودة في الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مركبة بلو أوريجن عادت إلى الأرض بعد رحلة استغرقت دقائق معدودة في الفضاء.

وأوضحت قناة العربية، أن المركبة بلو أوريجن عادت إلى الأرض وعلى متنها 4 بينهم الممثل الأمريكي وليام شاتنر.

وفى وقت سابق تحدث إيلون ماسك مؤسس تسلا للسيارات الكهربائية والرئيس التنفيذي لشركة سبايس اكس لأبحاث الفضاء عن الدعوى القضائية التي رفعها جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة بلو اوريجن ضد وكالة الفضاء الامريكية "ناسا" بعد فوز شركة ماسك بعقد مع ناسا ابريل الماضي.