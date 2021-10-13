شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليل تقديم جهاز HUAWEI MatePad 11.. الأفضل في سوق الأجهزة اللوحية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة هواوي لأعمال المستهلك تقديم منتجاتها المبتكرة لكافة عملائها في مصر، حيث تقدم الشركة إضافة قوية ومميزة على سلسلة الأجهزة اللوحية من خلال جهاز HUAWEI MatePad 11 والذي يتسم بالمثالية في التصميم والوظيفة مما يمكنه من التعامل مع كافة مهامك اليومية بشكل سلس وفعال، وذلك بفضل شاشة العرض الكاملة من هواوي، وتجربة الجهاز الفائق وخيارات الاتصال المتعددة بالإضافة إلى العديد من المميزات التي يتمتع بها هذا الجهاز.

وتُعد الأجهزة اللوحية أداة رائعة لإنجاز العديد من المهام والأنشطة التي تتراوح من التصميم إلى الرسم ولعب الألعاب ومشاهدة الأفلام والقراءة وغير ذلك الكثير، لذا إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي جديد في مصر، فمن الضروري الإطلاع على جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي الجديد والذي يتمتع بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالألعاب التي تدعم وضع FPS العالي مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.

جهاز HUAWEI MatePad 11

ويتمتع جهاز 11 MatePad HUAWEI بالعديد من التقنيات الموزعة الثورية لتجميع الموارد من عدد من الأجهزة الفائقة المختلفة مثل الحاسب المحمول والشاشة، مع دمج الإمكانات المطلوبة لإنشاء جهاز فائق واحد يوفر تجربة مكتب ذكية مستقبلية وثورية، إذ يمكنه توفير اتصالاً سلسًا بين الأجهزة المتوافقة من نفس المجموعة، حيث أصبح توصيل أجهزة متعددة أسهل وأكثر سهولة من أي وقت مضى. إذ تتيح لوحة التحكم للمستخدمين ببساطة سحب رمز يمثل جهازًا إلى جهاز آخر لإنشاء اتصال بينهما.

ويوفر الجهاز ثلاثة أوضاع يمكن للمستخدمين استخدامها لتحسين الإنتاجية؛ إذ يسمح وضع المرآة بانعكاس المحتوى من الحاسب المحمول على الجهاز اللوحي، ويمكن أن يعمل كجهاز إدخال لتوقيع المستندات وإنشاء الرسوم التوضيحية، ويتيح وضع Extend للجهاز اللوحي العمل كشاشة إضافية، كما يتيح وضع التعاون للمستخدمين نقل المعلومات بين الجهاز اللوحي والحاسب الشخصي لاسلكيًا باستخدام إيماءة السحب والإفلات البسيطة.

وتشتهر أجهزة هواوي اللوحية بتقديم ترفيه عالي الجودة والقدرات السمعية والبصرية، حيث يأتي جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي مزودًا بأربعة مكبرات صوت من قبل Harman Kardon لتقدم أصواتًا استثنائية.

وحصل الجهاز الجديد على شهادتي TÜV Rheinland Flicker Free و TÜV Rheinland Low Blue Light مما يمنح مستخدم الجهاز راحة وحماية أعلى للبصر. وفي تصميم الجهاز اللوحي، سعت هواوي إلى الحصول على شاشة نظيفة وبسيطة وخالية من العوائق تتيح التركيز بشكل أفضل على المهمة التي يقوم بها مستخدم الجهاز.

جهاز HUAWEI MatePad 11

هذا ومن أجل توفير مزيد من المتعة، فإن قلم HUAWEI M-Pencil بتصميمه السداسي الجميل والجديد يستمكل التجربة المتكاملة لجهاز HUAWEI MatePad 11، فهو يوفر قبضة أكثر راحة وتجربة كتابة ممتعة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز القلم الجديد بمقياس ضغط عالي الدقة، مما يجعله يقاوم التغيرات في درجات الحرارة التي قد تتسبب في انجراف القلم.