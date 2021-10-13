شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا أجلت روسيا إطلاق مسبارها إلى القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأكاديمي الروسي والمدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء الروسي، ليف زيليوني، عن سبب تأجيل روسيا إطلاق مسبارها الجديد نحو القمر وفقا لما نقلته RT.

وفي مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال الأكاديمي: "لقد قررت روسيا تأجيل إطلاق مسبار لونا-25 نحو القمر من أكتوبر 2021 إلى 2022 لأسباب فنية، ولإجراء بعض الفحوصات التقنية الإضافية على المعدات الموجودة على متن المسبار".

وأضاف "في أغسطس العام الجاري أعلنت روس كوسموس أن إطلاق المركبة تأجل من أكتوبر 2021 إلى مايو 2022، لكنها عادت وأعلنت أن العملية ستؤجل حتى يوليو 2022.. مازلنا مستعدين لهذه العملية، وانتظرنا هذا الإطلاق لسنوات، لذا يمكننا أن ننتظر عدة شهور أخرى".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها مؤسسة "روس كوسموس" الروسية فإن المسبار سيطلق من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية، وعلى متن صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b.

وتتركز المهمة الأساسية لهذا المسبار على تنفيذ عملية هبوط سلسة على سطح القمر وإجراء دراسات لقطبه الجنوبي، إذ اختيرت المنطقة التي تقع شمال فوهة بوجسلافسكي هناك لتكون منطقة الهبوط الأساسية، كما قد تكون المنطقة الواقعة جنوب غرب فوهة مانزيني على القمر خيارا احتياطيا لموقع الهبوط.