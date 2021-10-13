شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العملات المشفرة تستقطب تدفقات لـ8 أسابيع متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة اجتذبت استثمارات بقيمة 226.2 مليون دولار الأسبوع الماضي، مستقطبة تدفقات لثامن أسبوع على التوالي وفقا لما نقلته CNBC.

وعلى مدار ثمانية أسابيع متتالية بلغ إجمالي التدفقات إلى العملات المشفرة 638 مليون دولار في حين بلغ مجمل التدفقات منذ بداية العام 6.3 مليار دولار.

وكما هو متوقع، قادت بتكوين الطريق مستقطبة 225 مليون دولار في رابع أسبوع على التوالي من التدفقات، بحسب بيانات للأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر تشرين الأول.

وقفزت بتكوين إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر قرب 58 ألف دولار أمس الاثنين، بدعم من طلب مستمر من المؤسسات بينما تكتسب شرعية بين المستثمرين.

وتراجعت العملة الرقمية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية 3.6 بالمئة إلى 55 ألف و402 دولار في أواخر التعاملات اليوم الثلاثاء.

ومنذ أن هوت إلى مستوى منخفض عند 28 ألف و600 دولار في يونيو حزيران، سجلت بتكوين مكاسب بحوالي 88%.