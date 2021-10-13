آخر صيحات الأطراف الاصطناعية.. هياكل خارجية بمحركات كهربائية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - تم تطوير هيكل خارجي يتيح لمبتوري الأطراف بأن يشعروا وكأنهم “يمشون مع ساقين عاديتين” من قبل العلماء باستخدام المحركات الكهربائية التي تعمل بالبطارية.

تم تطوير الهيكل الخارجي القوي، الذي يلتف حول الخصر والساق، من قبل فريق من المهندسين في جامعة يوتا في سولت لايك سيتي.

وقد تم تصميمه لمبتوري الأطراف فوق الركبة ويستخدم المحركات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والمعالجات الدقيقة المدمجة للحد من جهد المشي.

إنّ الهيكل الذي يبلغ وزنه 5.4 رطلاً، مصنوع من مادة ألياف الكربون والمركبات البلاستيكية والألومنيوم ويمكنك المشي فيه لأميال في كل تشريج كهربائي، وفقاً لمبتكريه.

وقال الفريق أنّ أولئك الذين يرتدونه رأوا انخفاضاً بنسبة %15.6 في معدل الأيض لديهم، أي ما يعادل خلع حقيبة ظهر بوزن 26 رطلاً أثناء المشي لمسافات طويلة.

إنهم لا يعرفون كم سيكلف الجهاز النهائي، أو متى سيكون متاحاً للاستخدام العام، لكنهم يأملون في طرحه في السوق قريباً.

إنّ البتر فوق الركبة يقلل بشدة من حركة الملايين ونوعية حياتهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إزالة الكثير من عضلات الساق أثناء الجراحة.

لا تقوم الأرجل الاصطناعية العادية بتكرار الوظائف الميكانيكية الحيوية لساق الإنسان بشكل كامل، ولكن الهيكل الخارجي الجديد يحسن قوة ونطاق الحركة.

وقال الأستاذ المساعد، توماسو لينزي، الذي قاد فريق التصميم: “نتيجة لهذا، وعلى الرغم من أن لديك القدرة على تحريك الورك، تكون قدرتك على المشي ضعيفة للغاية”.

وقال: “هناك نقص في القوة ونطاق الحركة، عندما تفقد ساقك.”

يعمل مبتوري الأطراف فوق الركبة بجهد أكبر أثناء المشي عن طريق الإفراط في استخدام عضلات الأطراف المتبقية والأطراف السليمة للتعويض عن نقص الطاقة من الطرف الاصطناعي.

إنّ الهدف من الهيكل الخارجي للأستاذ لينزي هو توفير طاقة إضافية حتى يصبح المشي طبيعياً مرة أخرى، مما يجعله أقرب إلى وجود ساقين طبيعيتين قدر الإمكان.

يتميز الجهاز بمشغل كهروميكانيكي خفيف الوزن وفعال متصل بفخذ المستخدم فوق منطقة البتر.

أما الحزام حول الخصر فيحتوي على أنظمة إلكترونية مخصصة، بالإضافة إلى ميكروكنترولر، وأجهزة الاستشعار التي تعمل بخوارزميات التحكم المتقدمة.

وقال دانتي أرخانجيلي، طالب الدراسات العليا والمؤلف المشارك: “إن الهياكل الخارجية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تفهم كيف يتحرك الشخص وتساعد على كيفية تحركه”.

“يمكن تبديل المحرك بين الجانب الأيمن والأيسر من الحزام الرئيسي لتحريك أي من الساقين.”

على عكس البدلة التي تعمل بالطاقة والتي تمنح Iron Man القوة المضافة أو غيرها من بدلات الهيكل الخارجي التي تساعد العاملين في مجال رفع الأحمال الثقيلة، فإنّ الهيكل الخارجي للأستاذ لينزي يمنح المستخدم طاقة إضافية كافية للمشي.

يشبّه الأستاذ ذلك إلى دراجة كهربائية مع المحرك الذي يعطي المساعدة لراكبها خلال عملية الركوب الشاقة للدراجة.

أجرى فريق الباحثين دراسة قام فيها ستة أشخاص يعانون من بتر فوق الركبة باختبار الهيكل الخارجي بينما تم تسجيل معدل الأيض لديهم.

سار المرضى على سجادة كهربائية مع وبدون الجهاز أثناء قياس مستويات تناول الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

جميع أولئك الذين اختبروا الهيكل الخارجي قاموا بتحسين معدل الأيض لديهم، وبعبارة أخرى، قللوا من استهلاكهم للطاقة، بمعدل 15.6 ٪ مع تشغيله.

“الأمر يعادل خلع حقيبة ظهر بوزن 26 رطلاً. هذا هو تحسن كبير حقاً، وأضاف قائلاً: “نحن قريبون جداً مما ينفقه الشخص العادي بنفس السرعة.”

“لا يمكن تمييز الاستهلاك الأيضي تقريباً عن استهلاك الشخص القادر على العمل، اعتماداً على مستوى اللياقة البدنية.”

وقال ستان شار، الذي فقد ساقه اليسرى في حادث أثناء مساعدة أحد الجيران، أنه لم يعتقد أبداً أنه سيشعر بإحساس المشي دون عناء مع قدمين.

وقال شار، 74 عاماً، إنّ تجربة استخدام الهيكل الخارجي كانت أقرب ما يكون إلى ساقه البشرية.

وتابع: “في المرة الأولى التي استخدمته فيها، شعرت كما لو أنّ عضلاتي تنصهر تماماً مع هذا الهيكل الخارجي، وكان يساعدها على التحرك بشكل أسرع”.

“لقد ساعد ساقي على الاسترخاء والمضي قدماً والمشي. ربما يمكنني المشي لأميال مع هذا الشيء لأنه كان يساعد عضلاتي على التحرك.”

يقول: “أنا شخص ليس لديه الكثير من العضلات المتبقية في طرفي المتبقي”. ‘هذا الجهاز يعوض عن الكثير مما سلب مني.”

“لا يوجد شيء من شأنه أن يحل محل الساق واللحم والعظام، ولكن هذا الجهاز قريب إلى ذلك. آمل أن يطرحوا هذا الجهاز في السوق قريباً.”

وقال البروفيسور لينزي إنّ ذلك قد يحدث بسرعة. وبأنه يعتقد أنّ الهيكل الخارجي يمكن أن يصبح متاحاً في وقت مبكر أي بعد بضع سنوات.

قدمت وزارة الدفاع الأميركية تمويلاً بقيمة 985,000 دولار (£724,000) لتطوير هذه التكنولوجيا والهيكل الخارجي الجديد لصالح قدامى المحاربين.

في وقت سابق من هذا العام، تلقى البروفيسور لينزي وفريقه منحة جديدة بقيمة 584,000 دولار (£429,000) من مؤسسة العلوم الوطنية لمواصلة تطوير الجهاز.

ويمكن أن يشمل ذلك المزيد من الدراسات السريرية لتحسين الجهاز وتحسين فعاليته للأشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من البتر.