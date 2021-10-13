شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل قد لا توفر مساحة تخزين مجانية لمستخدمي واتس آب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد النسخ الاحتياطية لدردشة واتس آب على Google Drive واحدة من أسهل الطرق وأبسطها للتبديل من جهاز إلى آخر دون فقد الرسائل والصور / مقاطع الفيديو المهمة، وفي الوقت الحالي، لا يتم احتساب نسخ واتس آب الاحتياطية من حصة تخزين Google Drive الخاصة بك، لكن هذا قد يتغير قريبا.

فوفقًا لتقرير صادر عن WaBetaInfo، قد تتوقف جوجل عن تقديم مساحة تخزين غير محدودة لنسخ واتس آب الاحتياطية، وبدلاً من ذلك، يمكن أن يُطلب من مستخدمي واتس آب التبديل إلى خطة محدودة - 2000 ميجابايت لكل مستخدم.

كما اكتشف موقع الويب قسمًا جديدًا يعمل عليه واتس آب، وسيسمح القسم الجديد للمستخدمين بإدارة حجم النسخ الاحتياطي، وبفضل القسم، سيتمكن المستخدمين أيضًا من استبعاد وسائط معينة ليتم تضمينها في النسخة الاحتياطية التالية، حيث أن السبب الدقيق وراء قيام واتس آب بتطوير هذه الميزة غير معروف.

لكن التقرير يقول أن هناك فرصة جيدة لأن يتم احتساب نسخ واتس آب الاحتياطية على Google Drive كحصة تخزين مرة أخرى، ومع الميزة الجديدة، يخطط تطبيق المراسلة الاجتماعية لتقديم بعض الخيارات لمستخدميه لإدارة حجم النسخ الاحتياطي.