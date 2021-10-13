شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتجاوز جيف بيزوس في سباق صدارة أغنى شخص بالعالم برصيد 222 مليار ‏دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخرالملياردير الأميركى، إيلون ماسك، من رجل الأعمال جيف بيزوس، بعد أن وسع مؤسس شركة SpaceX الفرق بين تقدمه على مؤسس "أمازون" في سباق أغنى شخص في العالم.

وكان قد نشر بيزوس، مؤسس شركتى أمازون وبلو أوريجن عبر حسابه على تويتر، مقالا من صحيفة قديمة تسخر من فكرة إنشاء أمازون، وقال إن هذه كانت مجرد واحدة من الآراء والقصص العديدة التي تخبرنا بكل الطرق التي سنفشل بها، مطالبا متابعيه بالاستماع لكل الآراء، "لكن لا تدع أي شخص يخبرك من أنت"



ايلون ماسك يسخر من جيف بيزوس

وتابع:"أمازون تعد اليوم واحدة من أكثر الشركات نجاحاً في العالم وقد أحدثت ثورة في صناعتين مختلفتين تماما".

لكن إيلون ماسك رد عليه بوضع علامة ميدالية كتب عليها الرقم 2، في إشارة على المرتبة الثانية، ليذكره بتغلبه عليه في سباق أغنى رجل في العالم.

تبلغ الثروة الشخصية لمؤسس تسلا والرئيس التنفيذي لشركة سبايس اكس إيلون ماسك الآن 222 مليار ‏دولار، مما يجعله أغنى شخص في العالم وفقًا لوكالة بلومبرج. ‏

وبحسب التقرير ارتفعت الثروة الشخصية لايلون ماسك بمقدار 10.6 مليار دولار، إضافية بعد بيع ثانوي ‏للأسهم من قبل المستثمرين تمالإعلان عنه الأسبوع الماضي ، وقدرت قيمة شركة الفضاء سبايس اكس ‏بما يزيد عن 100 مليار دولار ويتبعه جيف بيزوس ، مؤسس أمازونماسك بثروة صافية قدرها 191.6 ‏مليار دولار.‏

وبحسب الوكالة، استطاع ايلون ماسك جمع ثروته الهائلة بفضل حصته المملوكة في تسلا وشركة سبايس اكس التي يشغل منصب رئيسهاالتنفيذي.