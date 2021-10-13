شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. تويتر يتيح حظر المتابعين المزعجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر تويتر ميزة جديدة متعلقة بالخصوصية تتيح للأشخاص منع المتصيدون، حيث سيتمكن مستخدمو Twitter من إزالة أحد المتابعين دون حظره - ولن يتم إخطار المتابع الذي تمت إزالته بالتغيير.

كشفت التقرير أن تويتر يختبر طريقة تسهل للمستخدمين تكوين قائمة المتابعين الخاصة بهم، وكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى قسم المتابعين في ملفك الشخصي والنقر على أيقونة ثلاثية النقاط بجوار اسم المتابع، ثم ما عليك سوى النقر فوق خيار إزالة هذا المتابع، ولن تظهر تغريداتك على جدولهم الزمني.

إذا استمر المتصيدون في الانخراط معك، فلا يزال هناك خيار الحظر الثابت الذي يمكن استخدامه، ولكن هناك فرق كبير بين حظر مستخدم وإزالته كمتابع، فإذا قمت بإزالة أحد المتابعين، فلن يتمكن من رؤية تغريداتك على مخططه الزمني.

ومع ذلك سيكون لديهم خيار متابعتك مرة أخرى إذا أرادوا ذلك، من ناحية أخرى يعد الحظر حلاً دائمًا يقطع وصولهم إلى ملف التعريف الخاص بك.

ويقتصر الاختبار على تطبيقات الويب في الوقت الحالي، ويتوقع طرحه لنظامي التشغيل Android وiOS في المستقبل القريب.