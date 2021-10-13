شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر من الصفقات الوهمية والاحتيال عبر الانترنت بموسم التخفيضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إقتراب ما يطلق عليه "الجمعة البيضاء والسوداء" وموسم شراء الهداية، عليك الانتباه من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، يمكن أن يشهد هذا الوقت من العام زيادة في عدد المجرمين الذين يروجون لصفقات وهمية أو يتظاهرون ببيع البضائع وفقا لتقرير موقع Thesun.

ولحسن الحظ هناك بعض الدلائل الواضحة لهذه الحيل التي يمكنك البحث عنها وفقا لما نقله موقع Thesun.

قال خبير التكنولوجيا ماثيو نيوفيلد من Unisys لـ Digital Journal: "إذا بدت الصفقة جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها ، فهي عادة ما تكون كذلك".

وتحتاج إلى الانتباه للصفقات الوهمية والخصومات الكبيرة، قد يؤدي الدخول في صفقة وهمية إلى خسارة الكثير من المال وقد يؤدي إلى سرقة معلوماتك الشخصية.

وتحتاج أيضًا إلى الانتباه من الأشخاص الذين يتصلون بك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني ويتظاهرون ببيع هدايا عيد الميلاد الشهيرة.

قد يؤدي الدخول في صفقة وهمية إلى خسارة الكثير من المال وقد يؤدي إلى سرقة معلوماتك الشخصية.

وتحتاج أيضًا إلى الانتباه من الأشخاص الذين يتصلون بك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني ويتظاهرون ببيع هدايا عيد الميلاد الشهيرة.

وتأكد دائمًا من أنه يمكنك التحقق من صحة البائع من خلال النظر في المراجعات أو الشراء من بائع تجزئة معروف.

يجب عليك أيضًا البحث عن مراجعات لمنتج تفكر في شرائه.

تحقق من عناوين البريد الإلكتروني لأي شخص يرسل إليك رسائل للتحقق مما إذا كان يحاول تقليد شركة.

لا يجب أبدًا إعطاء تفاصيل شخصية مثل المعلومات المالية لأي شخص لست متأكدًا منه.

كن حذرًا من رسائل البريد الإلكتروني التي تحاول إقناعك بالنقر فوق ارتباط مشبوه أو تنزيل ملف.

هذه حيل يستخدمها المتسللون لتحميل برامج ضارة على جهازك.