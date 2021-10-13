شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخطط لإنشاء شبكة "واى فاى" على القمر لمعالجة مخاوف الاتصال الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على دراسة تطوير شبكة خدمات إنترنت مجانية واسعة النطاق أو ما يُعرف بـ"واي فاي القمرية" على القمر، وفقا لـ"فوكس نيوز".

أجرى مختبر في مركز أبحاث جلين التابع لناسا في منطقة كليفلاند الدراسة في محاولة لمعالجة مخاوف الاتصال على الأرض كحالة اختبار للفضاء



التقرير وفقا لفوكس نيوز

كشفت الدراسة الجديدة من وكالة ناسا كيف يمكن لشبكة Wi-Fi القمرية المقترحة أن تؤثر على المجتمعات التي تفتقر إلى الإنترنت الموثوق به على الأرض.

في الوقت نفسه، تواصلت منظمة شراكة كليفلاند الكبرى، وهي منظمة للتنمية الاقتصادية، مع وكالة ناسا لاكتشاف الطريقة الأكثر فاعلية لتوفير شبكة Wi-Fi لما يقرب من 31٪ من أسركليفلاند دون اللجوء إلى تقنية نقل الإشارات بواسطة كابلات محورية أو ألياف بصرية أو أسلاك.



صورة تعبيرية

وقال ستيف أوليسون، رئيس فريق "كومباس" البحثي المسؤول عن الدراسة: "لا نقول فقط إننا سنصمم نظامًا لاسلكيًا Wi-Fi للقمر، بل نقول كيف سيساعد ذلك من هم على الأرض".

وقال مارتي ماكغان، نائب الرئيس التنفيذي لشراكة كليفلاند الكبرى: "بدأنا محادثة مع ناسا وكانوا معجبين بفكرة دراسة هذا الأمر بشكل أكبر واستخدام خبراتهم لحل هذه المشكلة المجتمعية".

وجدت الدراسة أن توصيل أجهزة توجيه Wi-Fi بما يقرب من 20000 عمود إنارة أو أعمدة مرافق أخرى سيساعد في حل مشكلات الاتصال في كليفلاند، من خلال تباعد أجهزة التوجيه على مسافة لا تزيد عن 100 ياردة ، يمكن لمنزل يتسع لأربعة أشخاص الحصول على سرعة تنزيل تبلغ 7.5 ميجابايت في الثانية.