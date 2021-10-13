شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف تفاصيل بركان لا بالما المتجدد الذى رصدته الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت الأقمار الصناعية صورًا جديدة مذهلة للثوران البركانى المتزايد في جزيرة لا بالما المملوكة لإسبانيا، حيث انسكبت تيارات جديدة من الحمم البركانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقا لموقع space التقنى قال إن هناك نشاط وثوران بركانى رافقه صخور كبيرة تخرج من فوهة البركان، وأفاد السكان المحليين حدوث العشرات من الهزات الارضية تصل إلى 3.8 درجات منذ يوم الاحد الماضى.

والتقط القمر الصناعي الأوروبي لرصد الأرض Sentinel-2 يوم الأحد لمحة عن تيارات الحمم البركانية الجديدة التي خرجت من البركان الناري بعد الانهيار الجزئي للحفرة المخروطية التي تشكلت منذ بداية الثوران فى 19 سبتمبر.

وحررت الطريق للحمم البركانية الساخنة التي تصل إلى 2264 درجة فهرنهايت (1،240 درجة مئوية) لتنسكب في اتجاهات جديدة، وسرعان ما تشكل تيار حار قوي شمال نهر الحمم البركانية الأصلي ووجد مسارًا نزولًا نحو الساحل، مما يهدد المستوطنات التى نجت حتى الآن من الزوال .

وفقًا لموقع volcanodiscovery.com، كان التيار الشمالى يتحرك بشكل أسرع بكثير من التيار الأصلى، حيث كان من 1640 إلى 2300 قدم فى الساعة (500 إلى 700 متر في الساعة)، ووصل إلى البحر يوم الأحد 10 أكتوبر قبل الساعة 11 مساءً بقليل.

ووفقا للبيانات الصادرة عن خدمة مراقبة الطوارئ في كوبرنيكوس بالاتحاد الأوروبي يوم السبت (9 أكتوبر)، تم حتى الآن تدمير ما لا يقل عن 1186 مبنى بالجرافات بسبب الحمم الحارقة التي تغطي الآن ما يقرب من 2 ميل مربع (5 كيلومترات مربعة) من الأرض.

وقال الفريق على تويتر إنهم لم يتمكنوا من تحديث تقديراتهم يوم الأحد (10 أكتوبر) بسبب الغيوم التي تعرقل رؤية الأقمار الصناعية، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) التى تشغل أقمار Sentinel نيابة عن الاتحاد الأوروبى في بيان إن حي Todoque، وهو جزء من بلدية Los Llanos de Aridane في جنوب غرب الجزيرة، أصبح الآن فى خطر وشيك.